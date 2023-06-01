フジテレビが制作するオリジナルドラマ『不倫禁止』全8話が、TVeにて一挙配信された。

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本作は、フェイクドキュメンタリー『放送禁止』シリーズの仕掛け人である長江俊和が脚本・総合演出を務め、チャンネル登録者数108万人を誇るYouTuberグループ「だいにぐるーぷ」のリーダー・岩田涼太が監督を務めるコラボレーション作品。『放送禁止』で培ったフェイクドキュメンタリーの手法と、「だいにぐるーぷ」の特徴である緻密な構成や没入感のある映像技術を掛け合わせ、従来の放送コンテンツとは異なる視点のドラマを作り上げる。

主人公は、「不倫を絶対に許さない」と公言するYouTuberのユーリ。仲間とともにリスナーからの依頼を受け、浮気をされた依頼者の怒りや悲しみを代弁し、不倫を行う配偶者とその相手を糾弾する「不倫禁止」チャンネルを運営している。物語は、不倫の当事者ではなく、そこから一歩引いた視点で描かれ、隠しカメラ風の映像などを効果的に取り入れることで、主人公たちと共にターゲットを追っているかのような感覚を味わえる構成となっている。

主人公のユーリを演じるのは、『魔進戦隊キラメイジャー』（テレビ朝日系）で主演を務めた小宮璃央。ユーリの仲間で元ホストのれっど役には、『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日系）の瀬戸利樹。そのほか、菊田竜大（ハナコ）、鶴嶋乃愛がキャストに名を連ねている。

（文＝リアルサウンド編集部）