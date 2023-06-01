　14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比150円安の5万3220円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては599.61円安。出来高は1万2892枚となっている。

　TOPIX先物期近は3588.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は40.53ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53220　　　　　-150　　　 12892
日経225mini 　　　　　　 53225　　　　　-150　　　223026
TOPIX先物 　　　　　　　3588.5　　　　　　-4　　　 13326
JPX日経400先物　　　　　 32550　　　　　 +15　　　　3719
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　　+1　　　　1029
東証REIT指数先物　　　　　1933　　　　　　-7　　　　　 2

株探ニュース