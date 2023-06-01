日経225先物：14日0時＝150円安、5万3220円
14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比150円安の5万3220円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては599.61円安。出来高は1万2892枚となっている。
TOPIX先物期近は3588.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は40.53ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53220 -150 12892
日経225mini 53225 -150 223026
TOPIX先物 3588.5 -4 13326
JPX日経400先物 32550 +15 3719
グロース指数先物 722 +1 1029
東証REIT指数先物 1933 -7 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3588.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は40.53ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53220 -150 12892
日経225mini 53225 -150 223026
TOPIX先物 3588.5 -4 13326
JPX日経400先物 32550 +15 3719
グロース指数先物 722 +1 1029
東証REIT指数先物 1933 -7 2
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