＜第49回日本アカデミー賞＞見上愛＆森田望智が新人俳優賞受賞！ 見上は親友・河合優実と“共演”に涙！
俳優の見上愛と森田望智が14日、都内で開催された「第48回日本アカデミー賞授賞式」に出席。見上は『国宝』、森田は『ナイトフラワー』で新人俳優賞を受賞。見上は壇上で司会を務める河合優実との“共演”に涙を流していた。
【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！
見上が受賞した『国宝』は吉田修一の同名小説を、映画『怒り』や『流浪の月』などの李相日監督が映画化。任侠の一門に生まれた喜久雄は抗争で父親を亡くし、上方歌舞伎名門の当主・花井半二郎に引き取られる。歌舞伎の世界に飛び込んだ彼は、未来を約束された御曹司・俊介と出会う。生い立ちも才能も異なる彼らは、ライバルとして芸を磨き、青春を捧げていくが…。
見上は「この度は、このような賞をいただきありがとうございます」と感謝を述べると「すごく個人的な話をさせていただきます」と前置きし「私がこのお仕事を始める前からの親友であり、この仕事を始めようかなと思うきっかけになった河合優実が司会を務める年に、同じステージに立ててうれしいです」と涙を流すと、司会の河合ももらい泣き。
さらに見上は「この数年間、『いい現場ってどうやったら作れるんだろう』ということをずっと考えていました。そもそも“いい現場”とは何だろうと悩んでいた時期に、『国宝』という作品に出会いました。そこで主演の吉沢さん、そして李相日監督をはじめとする関わる全ての方々の熱量と誠実な姿に、“いい現場”の一つの答えを見たような気がしています。そして、そういう現場で作られた作品は、必ず観客の方々に届いて心を揺り動かすものなのだと確信しました」と映画『国宝』との出会いに感謝する。そして見上は「まだまだ微力ではありますが、これからもいい現場、いい作品、そしていい世界に少しでも貢献できるように精進してまいりたいと思います」と誓っていた。
一方、森田が受賞した『ナイトフラワー』は、『ミッドナイトスワン』の内田英治監督が、“真夜中シリーズ”と銘打ったヒューマンサスペンス。子供を抱える夏希は、借金取りに追われて東京へ逃げて来る。昼夜働いても食べ物に困る日々を送る彼女は、ある夜ドラッグの密売現場に遭遇し、売人になる決意を固める。彼女の前に現れた孤独を抱える格闘家の多摩恵は、ボディーガードを買って出るのだが…。
森田は「このような素敵な賞をいただき、本当にありがとうございます。子供の頃に撮影現場を見て『こんな大人たちがかっこいい姿で作品を作っているんだな。私もその中に入りたいな』と思ってこの世界に入りました。ですので、今日はスタートラインに立てたというか、憧れていた扉を叩けたような、そんな気持ちでいっぱいです」と語ると「これからお芝居を長く続け、30代、40代、さらにおばあちゃんになっても『まだまだ新人なんだ、私が一番できない、もっと頑張らなくては』という気持ちを持ち続けられるような、そんな人間になっていきたいと思っております」と気を引き締めていた。
■新人俳優賞
・河内大和（８番出口）
・白山乃愛（秒速5センチメートル）
・中島瑠菜（TOKYOタクシー）
・坂東龍汰（爆弾）
・松谷鷹也（栄光のバックホーム）
・見上愛（国宝）
・森田望智（ナイトフラワー）
【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！
見上が受賞した『国宝』は吉田修一の同名小説を、映画『怒り』や『流浪の月』などの李相日監督が映画化。任侠の一門に生まれた喜久雄は抗争で父親を亡くし、上方歌舞伎名門の当主・花井半二郎に引き取られる。歌舞伎の世界に飛び込んだ彼は、未来を約束された御曹司・俊介と出会う。生い立ちも才能も異なる彼らは、ライバルとして芸を磨き、青春を捧げていくが…。
さらに見上は「この数年間、『いい現場ってどうやったら作れるんだろう』ということをずっと考えていました。そもそも“いい現場”とは何だろうと悩んでいた時期に、『国宝』という作品に出会いました。そこで主演の吉沢さん、そして李相日監督をはじめとする関わる全ての方々の熱量と誠実な姿に、“いい現場”の一つの答えを見たような気がしています。そして、そういう現場で作られた作品は、必ず観客の方々に届いて心を揺り動かすものなのだと確信しました」と映画『国宝』との出会いに感謝する。そして見上は「まだまだ微力ではありますが、これからもいい現場、いい作品、そしていい世界に少しでも貢献できるように精進してまいりたいと思います」と誓っていた。
一方、森田が受賞した『ナイトフラワー』は、『ミッドナイトスワン』の内田英治監督が、“真夜中シリーズ”と銘打ったヒューマンサスペンス。子供を抱える夏希は、借金取りに追われて東京へ逃げて来る。昼夜働いても食べ物に困る日々を送る彼女は、ある夜ドラッグの密売現場に遭遇し、売人になる決意を固める。彼女の前に現れた孤独を抱える格闘家の多摩恵は、ボディーガードを買って出るのだが…。
森田は「このような素敵な賞をいただき、本当にありがとうございます。子供の頃に撮影現場を見て『こんな大人たちがかっこいい姿で作品を作っているんだな。私もその中に入りたいな』と思ってこの世界に入りました。ですので、今日はスタートラインに立てたというか、憧れていた扉を叩けたような、そんな気持ちでいっぱいです」と語ると「これからお芝居を長く続け、30代、40代、さらにおばあちゃんになっても『まだまだ新人なんだ、私が一番できない、もっと頑張らなくては』という気持ちを持ち続けられるような、そんな人間になっていきたいと思っております」と気を引き締めていた。
■新人俳優賞
・河内大和（８番出口）
・白山乃愛（秒速5センチメートル）
・中島瑠菜（TOKYOタクシー）
・坂東龍汰（爆弾）
・松谷鷹也（栄光のバックホーム）
・見上愛（国宝）
・森田望智（ナイトフラワー）