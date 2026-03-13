◇大相撲春場所６日目（１３日、エディオンアリーナ大阪）

綱取りの大関・安青錦が西前頭３枚目・王鵬にきめ出しで敗れ、早くも３敗目を喫した。１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降に昇進した横綱３５人のうち、直前場所で６日目までに３敗した例はなく、場所後の昇進が厳しい状況に追い込まれた。関脇・高安、西前頭４枚目・隆の勝は初黒星。全勝がいなくなり、横綱・豊昇龍ら７人が１敗で並ぶ混戦となった。

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横綱昇進が消えかかる黒星だ。安青錦は王鵬の馬力ある立ち合いを受け止め、もろ差しに。自身より身長が１０センチ高い１９２センチの相手に腕をきめられた。低い姿勢を起こされ、後退。最後は土俵下に尻から落ちた。普段は敗れても誠実に対応するが「今日は（取材）なしで」。目を閉じ無言でまげを直す姿が悔しさを物語る。八角理事長（元横綱・北勝海）は「今場所は後手後手になっている」と指摘した。

１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降に誕生した横綱３５人のうち、直前場所で６日目までに３敗して昇進した例はない。年６場所制となった１９５８年以降初土俵の力士で最速（付け出しを除く）の所要１６場所での横綱昇進は、崖っぷちだ。昇進を預かる審判部で、幕内後半戦の審判長を務めた九重親方（元大関・千代大海）は「どこかプレッシャーがあったのかな」と言葉を向けた。

万全で迎えたはずだった。昨年１１月の九州場所後の大関昇進から、行事への参加などで休みが激減。師匠・安治川親方（元関脇・安美錦）の配慮で冬休みをもらい、２月に東京・八丈島へ旅に出た。綱取りへ心身を整える目的もあった。満天の星々は母国・ウクライナの夜空に似ていたといい、「島だけど山も海もあって夜は空がきれいだった。すごくリラックスできた」。その後は出稽古で調整したが、これが重圧なのか。持ち味の低姿勢を起こされ、粘り強さも影を潜める。

八角理事長は「試練。生みの苦しみだね」、九重親方は「全部勝っていけば、ひっくり返るでしょう」と奮起を促した。横綱昇進の内規は「大関で２場所連続優勝か、それに準ずる好成績」。大関初Ｖで横綱昇進の足がかりを作った先場所は１２勝３敗。文句なしの横綱昇進とするための優勝には、この先１敗も許されない。７日目は熱海富士戦。白星を重ねるしかない。（山田 豊）