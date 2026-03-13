日本映画界最高の栄誉とされる『第49回 日本アカデミー賞』の授賞式が13日に行われ、映画『国宝』が最優秀作品賞や最優秀主演男優賞、最優秀監督賞などに輝き、今年最多の10冠を獲得しました。

最優秀主演男優賞を獲得したのは吉沢亮さん（32）。授賞式でプレゼンターを務めたのは、去年『正体』で最優秀主演男優賞を受賞した横浜流星さん（29）が務めました。

受賞について吉沢さんは「非常にうれしく思っております。僕の名前を呼んでくれて、このトロフィーを渡してくれた横浜流星とともに大変な稽古期間を乗り越え、なんか今までお芝居って楽しいなっていう思いだけで役者を続けてきたんですけれども、今回その芸の道を生きる人間の業というか道の険しさみたいなものを改めて痛感して、そして、その先にある本当の喜びのようなものに少し触れられたような気がして、改めてこの道に生きる自分を見つめ直す機会になりました。本日はありがとうございました」とコメントしました。

■李相日監督「人間だからこそある美しさを描きたい」

最優秀監督賞を獲得した李相日監督は「とにかく美しい映画をつくりたいと思っていたんですね。その美しいというのは歌舞伎という伝統芸能の舞台の美しさ、それだけではなくて、何かこう芸に対して、何か人としてどこまでも何かを極めていくという、そういった人間だからこそある美しさを描きたいと思ってこの作品に臨みました。映画で世界を変えられるとまでは言い切れませんけど、悪い方悪い方に行く流れを踏みとどまる力は映画にはあるんじゃないかと思っています。どうもありがとうございました」と映画への気持ちを語りました。

そして、『国宝』は最優秀作品賞にも輝き、今年最多となる10冠を達成。改めて吉沢さんは「本当にうれしく思ってますありがとうございます。同い年の役者から役者っていう仕事はやっぱりかっこいいんだなっていうことをこの作品を見て思ったって話をしてくれて、それがなんか僕の中で非常に心に残ってるんですけれども。この芸の世界に生きている人でもそうじゃない人でも、何かこう本気に何かに打ち込む姿を見ると人は感動するんだなっていうのがこの映画で伝わったのかなっていう。ちょっとごめんなさい、何言ってるのか自分でもよくわかんなくなってきたんですけど（笑） 本当にありがとうございます」と締めくくりました。