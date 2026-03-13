農林水産省は、農山漁村の課題解決に取り組む企業などに対して、公的な証明書を発行しています。13日、その証明書を発行された企業が一堂に会するシンポジウムが行われました。

農山漁村を巡っては、人口減少や高齢化による担い手不足で、食料供給が不安定になることなどが懸念されています。こうした課題を解決するには、企業の参画が不可欠で、農林水産省は、企業がその取り組みを社内外にアピールできるよう公的な証明書を発行する制度を始めました。

13日、農水省では証明書が発行された39の企業が集まり、その取り組みが紹介されました。

具体的には、社員に農業の副業を認めた事例や生産性の向上にむけ、生成AIを活用した事例、また、地方の生産者を訪ね自然を体験できる「留学」制度を企画した例などが報告されました。

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農水省の山本啓介政務官は「官と民のスクラムが未来につながる取り組みとして大きくなっていく」と意義を強調しました。来年度はこの証明書の発行に加え、社会に与えた影響を可視化する「インパクト証明書」の発行も検討しているということです。

証明書を取得した企業が、取り組みを顧客や投資家などにアピールすることで企業価値の向上につながり、農山漁村の振興にむけた取り組みがさらに広がっていくことが期待されています。