NAZEが、日本公式ファンクラブ「NAZE JAPAN OFFICIAL FANCLUB」を本日オープンしたことを発表した。

本日、TVerおよびTBS公式YouTubeにて配信された、NAZEの成長と素顔を見守る配信コンテンツ「ナゼドリ？〜NAZE？DREAM STAGE〜」の最終回では、メンバー自らの口から日本公式ファンクラブの設立を発表。「ファンクラブを通して一緒にたくさんの思い出を作っていきましょう」と呼びかけ、最終回を惜しむファンに嬉しいニュースを届けた。

既存の日本公式ウェブサイトを全面リニューアルして開設された日本公式ファンクラブでは、好きなメンバーの撮り下ろし写真を選べるデジタル会員証の発行をはじめ、メンバーが更新するブログ、誕生日に配信される特別動画付きのバースデーメールなど、NAZEをより身近に感じられる多彩なコンテンツを用意しているという。ここでしか見ることのできない限定コンテンツや、ファンとの距離を感じられる企画なども今後順次展開され、今後はライブ・イベント等の会員先行申込受付も実施される予定とのことだ。

◾️「NAZE JAPAN OFFICIAL FANCLUB」

https://naze-official.jp/ ▼会費（消費税別）

【年会費】6,600円（税込）

【支払方法】クレジットカード決済(VISA／Master Card／JCB／AMEX／DINERS)・コンビニ決済（※コンビニ決済につきましては別途決済手数料が発生します、また一部取り扱いがない店舗がございます） ▼オフィシャルファンクラブ内コンテンツ

・ファンクラブ会員限定 PHOTO／MOVIE／BLOG etc.

・ライブ・イベント等の会員先行申込受付

・バースデーメールの配信

・デジタル会員証の発行

・メールマガジン配信 ▼早期入会キャンペーン

3月13日〜4月30日の期間中、ご入会いただいた方を対象に特別なプレゼントをご用意しております。

※早期入会キャンペーンの詳細につきましては、後日「NAZE JAPAN OFFICIAL FANCLUB」サイト内にて発表予定です。