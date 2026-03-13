しずる、ライス、サルゴリラと作家で演出家の中村元樹氏による７人組演劇チーム「メトロンズ」がこのほど、東京・赤坂ＲＥＤ／ＴＨＥＡＴＥＲで第１０回公演「事故か、事件か、同窓会か」（同所で２９日まで）の取材会を行った。

ライスの関町知弘は昨年８月からロングラン４年目に突入した舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でロン・ウィーズリー役として出演中。その影響で前回のメトロンズ公演は不参加だったが、今回は過去最大規模の約３週間の公演に「まだ２週間以上あんだなってすごい新鮮な感覚」と、規模が拡大されていくことに感慨深げだった。

これにメンバーから「ハリー・ポッターの方が（期間は）長いでしょ？」とツッコまれると、関町は「ハリー・ポッターは本当にロングランなんで」とドヤ顔。「だからハリー・ポッターの方がすごいです！規模が全然違います！」と態度がデカくなり、一同から即座に「なんだおまえ」「帰ってくんなおまえなんて」「出てけよ」と総ツッコミを浴びていた。

それでもしずる・純は、ハリー・ポッターの舞台を経ての関町の演技を「本当にうまい。安定するようになってる気はする。集中力が変わった」と絶賛。関町の相方・田所仁が「どの面下げて帰って来た」と突っぱねても、関町は「パワーアップして帰って来たろ？魔法の力を借りて」と調子づき、笑いを誘った。

今作は「存在しない犯人」を捜すという、新ジャンル「ノンクライムサスペンス」。客演には、辻凪子と長尾純子が名を連ねている。