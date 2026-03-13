【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は１２日、ＳＮＳへの投稿で、原油価格の動向よりもイランの核保有阻止が重要だとの見解を示し、攻撃継続の必要性を強調した。

イランはホルムズ海峡の封鎖を含めて徹底抗戦の構えを見せており、混乱収束の道筋は見えていない。

トランプ氏は「より関心があり、重要なのは、イランが核兵器を手に入れ、中東や世界を破壊するのを阻止することだ」と言及した。トランプ氏が早期終結を視野に入れているとの観測も出る中、戦闘の継続が選択肢にあることを示した形だ。１３日にはＳＮＳでイランを「狂ったクズども」と呼び、「今日何が起きるか見てみろ」と挑発もした。

ヘグセス国防長官は１３日の記者会見で、イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師が「負傷し、おそらく容姿も損なわれている」と明らかにした。モジタバ師は１２日に国営テレビを通じて出した初めての声明で、ホルムズ海峡封鎖を継続する方針を表明している。英海軍の関連機関「英海運貿易オペレーション（ＵＫＭＴＯ）」は１２日、先月末以降に確認された船舶被害は２０件に上ると明らかにした。イランのタスニム通信によると、イラン外務省は海峡通過を希望する船舶に「安全確保にはイラン海軍との調整が必要となる」と呼びかけた。

米イスラエルとイランの応酬は１３日も続き、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」はイスラエルの３都市と近隣諸国の米軍基地をミサイルとドローン（無人機）で攻撃したと主張した。ミサイルが着弾したイスラエル北部の村では約６０人が負傷した。

イランの首都テヘランでは１３日、パレスチナを支持する大規模集会の会場付近が攻撃を受け、国営テレビなど複数のメディアは参加していた女性１人が死亡したと報じた。集会には大統領や外相ら政府要人も参加していたという。