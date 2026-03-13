■ミラノ・コルティナパラリンピック アルペンスキー男子大回転（日本時間13日、トファーネ・アルペンセンター）

パラアルペンスキーの男子大回転が行われ、座位の鈴木猛史（37、カヤバ）が4位に入った。鈴木は滑降では6位、スーパー大回転で7位、スーパー複合で6位に入っており、4種目連続での入賞を果たした。7大会連続出場の森井大輝（45、トヨタ自動車）は7位となり、日本人選手が2人とも入賞を果たした。

大回転が行われる3月13日は、6大会連続出場の鈴木にとって運命の日だ。29年前の1997年3月13日。小学2年生の時に事故にあい、両足を失った。その事故から17年後の2014年3月13日、鈴木はソチパラリンピックに出場し、回転で金メダルを獲得。3度目の大舞台で自身初となる表彰台の頂点に立った。

2本の合計タイムで順位が決まる大回転に臨んだ鈴木は1本目、スタート直後にバランスを崩したが、すぐに立て直し1分08秒44でフィニッシュし4位につけた。2本目は1分09秒60をマークし、合計タイム2分18秒04で4位に入った。森井の1本目は、フィニッシュ直前でアウトリガーが旗門に接触。バランスを崩したものの何とかゴールし、1分10秒67で8位となった。2本目は1分09秒87でフィニッシュ、合計タイムを2分20秒54とし7位に入った。

男子立位では小池岳太（43、JTBコミュニケーションデザイン）が、1本目を1分11秒82で滑り15位につけると、2本目では1分11秒00でフィニッシュし、合計2分22秒82で14位に入った。

【男子大回転（座位）結果】

金） R.デシルベストロ（イタリア）2分10秒44

銀） N.デランヘン（オランダ） 2分11秒01

銅） J.ペデルセン（ノルウェー） 2分14秒59

4位 鈴木猛史 2分18秒04

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7位 森井大輝 2分20秒54

