第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催され、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が最優秀アニメーション作品賞を受賞した

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監督を務めた外崎春雄は、「まだ二章、三章とありますが、鬼舞辻無惨を倒すためにスタッフ一同、心を燃やして、炭治郎と一緒に頑張っていきたいと思います」とこれからの物語の展開を交えながらコメント。続けて、撮影監督・フィニッシング演出監督の寺尾優一は、「一緒に作品を作り積み重ねた熱や意志、思いのようなものが僕たちufotableの現場なのかなと考えております。今回このような賞をいただいたり、たくさんの方に観ていただいたりする中で、そうした空気の一端を感じていただけたなら、本当に嬉しいなと感じています」と挨拶した。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、世界各国で大ヒットし、日本映画史上初の全世界累計興行収入1000億円超えや第83回ゴールデングローブ賞アニメ映画賞ノミネートなどの快挙も達成している。

第49回日本アカデミー賞 優秀アニメーション作品賞★『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』劇場版『チェンソーマン レゼ篇』『ひゃくえむ。』『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』『名探偵コナン 隻眼の残像』（文＝渡辺彰浩）