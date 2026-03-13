松村北斗『オールナイトニッポン』リスナーが選ぶ『第49回日本アカデミー賞話題賞』俳優部門を受賞

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『第49回日本アカデミー賞』の授賞式が3月13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪国際館パミールにて開催され、『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』に出演し、「話題賞」の俳優部門を受賞した松村北斗（SixTONES）が登壇した。

■プレゼンテーターを務めたのは、前の「話題賞」俳優部門を受賞した森本慎太郎

1980年の『第3回日本アカデミー賞』から創設された「日本アカデミー賞 話題賞」は、ニッポン放送の看板番組『オールナイトニッポン』リスナーの「今年、最も話題を集めた」と思われる「作品」と「俳優」を投票で決定するもの。歴史と伝統を誇る『日本アカデミー賞』全部門のなかで一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞となっている。

授賞式のプレゼンテーターを務めたのは、前回（第48回）の「話題賞」俳優部門を受賞した森本慎太郎。森本から「僕たち同じグループ（SixTONES）で活動してまして、まさかこんなに素晴らしい場に並ぶことができると思わなかったので、ちょっとテンションが上がっております。うちの北斗、これからももっともっと頑張っていきますので、皆様、何卒よろしくお願いいたします。北斗、おめでとう！」とバトンを受け取った松村は「あの…まさか、こういう場で、同じ時間を過ごせると思わなかったので。10年以上一緒にともに切磋琢磨してきたので、ひとつ特別な思いはやっぱりありますね。ありがとう」と感慨深い様子でコメントした。

今回の受賞について「数多くの方がおっしゃいますけど、やっぱりどうしても“自分でいただいた賞”というふうには感じられないものだな、と改めて思います。支えてくださる皆様もそうですけど、自分が演じた作品のなかに実在した登場人物への賞でもあるな、と思います。僕が今年演じたふたつの役は、皆さんがたくさん傷ついたりとか、自分の人生を見つめながら生きているという証拠というか…そんなふうにも思えました。これからも、役というものを通して、精一杯演じて、誰かのためになれるように成長していきたいな、と思える賞でした。ありがとうございました」とスピーチした。

なお、3月13日27時から放送の特別番組『オールナイトニッポン0（ZERO）～第49回日本アカデミー賞スペシャル～』では、松村北斗のスペシャルインタビューをオンエア。優秀主演男優賞、優秀助演男優賞、話題賞の“トリプル受賞”をした今の想い、人気アニメ『秒速5センチメートル』の実写化についてのプレッシャーなどについて聞いていく。

■番組情報

ニッポン放送『オールナイトニッポン（ZERO）～第49回日本アカデミー賞スペシャル～』

03/13（金）27:00～29:00

パーソナリティ：コトブキツカ

アシスタント：後藤楽々

■関連リンク

日本アカデミー賞』OFFICIAL SITE

https://www.japan-academy-prize.jp/

『オールナイトニッポン（ZERO）』OFFICIAL SITE

https://www.allnightnippon.com/zero-sat/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/