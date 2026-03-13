「スニーカー選びがち」な40・50代へ！【ハニーズ】ラクなのにきれい見え♡「フラットシューズ」

歩きやすさを重視して、気づけばスニーカーばかり選びがち。いつもより上品な雰囲気をまといたい日は、きれい見えを狙える「フラットシューズ」を選んでみて。今回ご紹介する【ハニーズ】のアイテムは、ラクな履き心地と上品デザインが魅力。足元からコーデを品よく格上げしたい大人女性は、ぜひチェックしてみて。

シャープに美脚見えが狙えるフラットシューズ

【GLACIER lusso】「Vカットフラットシューズ」\3,980（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは、すっきりとしたVカットのアッパーとメタルディテールが上品な一足。インソールには柔らかなクッションを使用しており、足への負担を軽減できそうです。フラットシューズでもラフに見えにくく、きれいめ派にもおすすめ。スエード調素材のグレージュ、スムースレザー調素材のブラックの2色展開です。

機能性優秀で毎日に寄り添う一足

【ハニーズ】「やわラクはっ水スクエアパンプス」\2,480（税込）

丸みのあるスクエアトゥで、優しげな雰囲気のフラットシューズ。ソールの屈曲性とインソールの低反発クッションで、長時間の外出でも頼りになりそうです。さらに撥水機能付きなのも嬉しいポイント。こちらはカラーによって、スムースレザー調素材・スエード調素材・ファブリック素材がラインナップしているので、公式サイトをチェックしてみて。いずれも大人女性の着こなしにマッチしそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M