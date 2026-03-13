

本田翼

本田翼が13日、都内で行われた、クリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（TCS 2026）のオープニングイベントに登壇した。 22日までの10日間、赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木の、東京を代表する９エリアを中心に開催される。テーマは「FUTURE VINTAGE - 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」。都市に蓄積された文化のレイヤーを読み解き、次代へ残る表現を東京から世界へ発信する。

本田翼は、表現者としての視点から、東京だからこそ生まれる感性や刺激について、「日本は使いやすい、清潔、便利、早いなど、いろんなことが整っていて、進化を遂げています。海外へいくと特にそれを感じ、世界に誇れるなと思います。ファッションにおいても、しわになりにくいとか乾燥しやすいとか、実用性の高い洋服があり、人に寄り添う進化や創造力があると感じています」と語った。

さらに「東京らしさ」や「東京の可能性」を感じるエリアについてフリップで発表。本田はすごく悩んだ末に「原宿」と回答。「渋谷はギャルが生まれた街で、若者が発展させた文化があって悩んだのですが…原宿はキャットストリートや裏原、ラフォーレ原宿、竹下通り、竹の子族など、若者の街になり、観光地になり、進化していることが面白いと思いました」と原宿を選んだ理由を語った。

セッションの終盤では、「未来の東京が“FUTURE VINTAGE”として語り継がれるために、どんなことを残していきたいか」をテーマにトークを展開。本田は「私はファッションに関するお仕事もさせていただいているので、様々なブランドのデザイナーさんの想いを、たくさんの方に伝え、その想いを残していくお手伝いをしたいと思います」と述べた。