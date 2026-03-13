『DREAM STAGE』最終回 黒幕の“真相”判明 「そんな…」と驚きの声も
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の最終回が、13日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】真相が判明した”黒幕”の登場シーン
「俺がいたら、NAZE（ネイズ）も叩かれる。だから俺は消える」…そう宣言し姿を消した吾妻（中村倫也）。彼の思いが届いたかのように、NAZEはセカンドシングルで念願のチャート1位を獲得し、一躍注目の存在となった。
それでもマスコミは吾妻との関係を執拗に追及。ナム社長（ハ・ヨンス）と水星（池田エライザ）は「吾妻氏はもうNAZEと関係ない」と説明し、メンバーを守ろうとする。しかしメンバーたちは、吾妻が自分たちを守るために身を引いたことを理解していた。
「このままじゃ終われない。もう一度、吾妻さんと一緒に夢にチャレンジしたい」。再び気持ちを1つにしたメンバーとナム、水星は、吾妻を呼び戻す方法を模索する。そんな中、ドヒョクがふと口にする。「国立を一杯にしたら、何でも言うこと聞いてやるって言ってなかったですか？」。かつての言葉を手がかりに、彼らは新たな挑戦を思い描く。
一方、NAZEの躍進に焦りを募らせるチェ代表（イ・イギョン）は、TORINNER（トリナー）やパク・ジス（キム・ジェギョン）を怒鳴りつけ、秘書たちにも厳しく当たる。「NAZEの次の動きと吾妻の居場所を探れ！」と命じ、対抗策を急がせる。
その頃、吾妻は雪深い田舎町に身を置いていた。突然、雪の壁へと突き飛ばされる吾妻。彼を突き飛ばした老人・伊三郎（平泉成）は怒りに震えながら「この人殺しが…！」と言い放つ。大きな夢を追い共に戦ってきた仲間たちの物語は、ここで崩壊したかに思えた。
最終回では、これまで吾妻やNAZEの前に立ちはだかってきた黒幕・チェ代表の動機も明らかになる。かつて2人は人気グループSEVEN SEASのプロデューサーとして共に活動していた。しかし同じ立場でありながら出世街道を進む吾妻に、チェは強い劣等感と嫉妬を抱く。やがてパワハラ疑惑を捏造し、吾妻を業界から追放していたことが判明した。
その事実を知った水星は「そんな…ただの嫉妬でそこまでする？」と驚きを隠せない。恐怖政治のような手法でグループを支配しようとしていたチェだが、最終回ではメンバーやスタッフから見放され、ついに失脚する。
しかし、そんなチェに声をかけたのは、これまで厳しい圧力を受けてきたジスだった。「次はプロデューサーとして真正面からあなたに挑戦したい。這い上がって来られるのを待っています」。その言葉にチェは「ありがとう」と涙を流し、これまでの行いを悔いる姿を見せた。
【写真】真相が判明した”黒幕”の登場シーン
「俺がいたら、NAZE（ネイズ）も叩かれる。だから俺は消える」…そう宣言し姿を消した吾妻（中村倫也）。彼の思いが届いたかのように、NAZEはセカンドシングルで念願のチャート1位を獲得し、一躍注目の存在となった。
「このままじゃ終われない。もう一度、吾妻さんと一緒に夢にチャレンジしたい」。再び気持ちを1つにしたメンバーとナム、水星は、吾妻を呼び戻す方法を模索する。そんな中、ドヒョクがふと口にする。「国立を一杯にしたら、何でも言うこと聞いてやるって言ってなかったですか？」。かつての言葉を手がかりに、彼らは新たな挑戦を思い描く。
一方、NAZEの躍進に焦りを募らせるチェ代表（イ・イギョン）は、TORINNER（トリナー）やパク・ジス（キム・ジェギョン）を怒鳴りつけ、秘書たちにも厳しく当たる。「NAZEの次の動きと吾妻の居場所を探れ！」と命じ、対抗策を急がせる。
その頃、吾妻は雪深い田舎町に身を置いていた。突然、雪の壁へと突き飛ばされる吾妻。彼を突き飛ばした老人・伊三郎（平泉成）は怒りに震えながら「この人殺しが…！」と言い放つ。大きな夢を追い共に戦ってきた仲間たちの物語は、ここで崩壊したかに思えた。
最終回では、これまで吾妻やNAZEの前に立ちはだかってきた黒幕・チェ代表の動機も明らかになる。かつて2人は人気グループSEVEN SEASのプロデューサーとして共に活動していた。しかし同じ立場でありながら出世街道を進む吾妻に、チェは強い劣等感と嫉妬を抱く。やがてパワハラ疑惑を捏造し、吾妻を業界から追放していたことが判明した。
その事実を知った水星は「そんな…ただの嫉妬でそこまでする？」と驚きを隠せない。恐怖政治のような手法でグループを支配しようとしていたチェだが、最終回ではメンバーやスタッフから見放され、ついに失脚する。
しかし、そんなチェに声をかけたのは、これまで厳しい圧力を受けてきたジスだった。「次はプロデューサーとして真正面からあなたに挑戦したい。這い上がって来られるのを待っています」。その言葉にチェは「ありがとう」と涙を流し、これまでの行いを悔いる姿を見せた。