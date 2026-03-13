指原莉乃（33）プロデュースの女性アイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が13日、東京・日本武道館で結成4周年記念ライブを開催した。昼夜2部で計約2万人を動員。

360度観客に囲まれたステージに登場。「武道館行くぞー！」の声を合図にファーストソング「≒JOY」で開幕した。曲中には「ニアジョイお誕生日おめでとう！」というかけ声とともに金の紙吹雪が舞い、早くも大きな熱気が発生した。

先月2日リリースの天野香乃愛（19）がセンターを務める「電話番号教えて！」や、TikTokでも話題の「ブルーハワイレモン」などをパフォーマンス。新曲「僕たちの歌」「ノンフィクション」も初披露した。

念願の武道館公演に、大信田美月（21）は「自分1人だけの夢ではなく、皆さんと私たちの夢がかなった瞬間だと感じて…すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と涙ながらに語った。ラストは「きっと、青い」を披露し、江角怜音（20）は「夢の武道館は、想像していた何百万倍も楽しいステージでした。本当にありがとうございました！」と笑顔で感謝を伝えた。