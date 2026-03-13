第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、映画「ドールハウス」（矢口史靖監督・脚本）の長澤まさみが優秀主演女優賞を受賞した。元日に映画監督の福永壮志氏との結婚を発表後、初の公の場となった。

白のロングドレス姿で場内を魅了。役を演じるにあたって「あり得ないようなことが起こっていくのを目の当たりにしていくことで、いろんな感情のバリエーションが出てくるのかなと思った。きっと監督もそれを期待していたと思うので、それを一つずつ向き合うという形でした」と振り返った。

ステージ前方には、同映画に出演したアヤちゃん人形が登場。「アヤちゃんとの時間が私に深みを持たせてくれた。人形なんですけど、立派な共演者であって、共演者は切磋琢磨（せっさたくま）するライバル、同士のようなものですけど、時には、自由にしがらみもなく自分を解放する相手。（共演者が）安心して全てを出し切ることができるような状態を持って現場にいける俳優になりたい」と誓った。

最優秀主演女優賞は、「ＴＯＫＹＯタクシー」の倍賞千恵子が受賞。優秀主演女優賞は長澤のほかに「ナイトフラワー」の北川景子、「遠い山なみの光」の広瀬すず、「ファーストキス １ＳＴ ＫＩＳＳ」の松たか子が受賞した。