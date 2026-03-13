瀬戸朝香、長男の一言が仕事復帰の決め手に 市來玲奈アナと華やか衣装で登場
【モデルプレス＝2026/03/13】女優の瀬戸朝香、日本テレビの市來玲奈アナウンサーが13日、都内にて開催されたNY発のラグジュアリーショッピングサイト「GILT（ギルト）」のレセプションパーティー「GILT Finest TRUNK SHOW」に出演。市來アナがMCを担当し、瀬戸が子育てや仕事復帰について語った。
【写真】元乃木坂の日テレアナ、ミニスカで美脚
瀬戸はパンツルック、市來アナは膝までのミニスカート姿で登壇。瀬戸は「パーティーということで、華やかなものがいいと思いまして」といい、「パンツスタイルでジャケットを着て、ビシッとカッコよく、大人の女性をちょっと意識してコーディネートしてみました」と明かした。
市來アナは「瀬戸さんが白を着られるようなことを聞きまして、それだったら合わせたいなと思いました。普段は着ないのですが、ミニも流行っているということで、ミニを着させていただきました」とミニスカート姿に照れ笑いを浮かべた。「もうすぐ桜も開花する春ということで、春色を着させていただきました」とも伝えていた。
瀬戸は2010年に長男を、2013年に長女を出産し、2024年に活動を本格的に再開した。長男の出産後に女優の仕事に復帰したが、長男が1歳半から2歳くらいのころ、ドラマの撮影が押して保育園に迎えに行くのが8時や9時になることがあったと述懐。暗い保育園の中で先生と長男が瀬戸が迎えに来るのを待っていたといい、「その姿を見た時に、『ああ、なんかちょっと寂しい思いをさせちゃってるな』と思って」としみじみと言葉に。長女を授かったこともあり、「仕事はセーブしよう」と思ったと振り返り、「7年くらい連続ドラマはお休みしたんですね」などと続けた。
仕事復帰する一番大きなキッカケは長男からかけてもらった言葉だという。「『もう、僕たち留守番できるしね』っていう風に、長男が小学校ぐらいのときにポツリと言ったんですよ」と笑顔で述懐。瀬戸がドラマなどに出演していたことを説明しても、子どもたちは興味のない様子で「ああそうなんだ」と口にするだけだったことも振り返った。働く姿をリアルタイムで見せたいという思いもあり、仕事復帰することに決め「今、すごく応援してくれてます」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
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◆瀬戸朝香＆市來玲奈アナ、華やかルックで登場
瀬戸はパンツルック、市來アナは膝までのミニスカート姿で登壇。瀬戸は「パーティーということで、華やかなものがいいと思いまして」といい、「パンツスタイルでジャケットを着て、ビシッとカッコよく、大人の女性をちょっと意識してコーディネートしてみました」と明かした。
◆瀬戸朝香、仕事復帰の決め手となった長男の一言
瀬戸は2010年に長男を、2013年に長女を出産し、2024年に活動を本格的に再開した。長男の出産後に女優の仕事に復帰したが、長男が1歳半から2歳くらいのころ、ドラマの撮影が押して保育園に迎えに行くのが8時や9時になることがあったと述懐。暗い保育園の中で先生と長男が瀬戸が迎えに来るのを待っていたといい、「その姿を見た時に、『ああ、なんかちょっと寂しい思いをさせちゃってるな』と思って」としみじみと言葉に。長女を授かったこともあり、「仕事はセーブしよう」と思ったと振り返り、「7年くらい連続ドラマはお休みしたんですね」などと続けた。
仕事復帰する一番大きなキッカケは長男からかけてもらった言葉だという。「『もう、僕たち留守番できるしね』っていう風に、長男が小学校ぐらいのときにポツリと言ったんですよ」と笑顔で述懐。瀬戸がドラマなどに出演していたことを説明しても、子どもたちは興味のない様子で「ああそうなんだ」と口にするだけだったことも振り返った。働く姿をリアルタイムで見せたいという思いもあり、仕事復帰することに決め「今、すごく応援してくれてます」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
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