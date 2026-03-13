【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第８日の１３日、スノーボード男子バンクドスラロームの下肢障害ＬＬ１決勝で、小栗大地（ＳＣＳＫ）が銀メダルに輝いた。

日本勢の冬季パラリンピック通算では１００個目のメダル。小須田潤太（オープンハウス）は５位だった。女子バンクドスラロームの下肢障害ＬＬ２決勝で、坂下恵里（三菱オートリース）は７位。アルペンスキー男子大回転は、座位で鈴木猛史（カヤバ）が４位、森井大輝（トヨタ自動車）が７位だった。

リーダーらしさも見せる

スノーボードクロスの４位に続き、バンクドスラロームは５位。小須田は「大会前に『２冠』と大きなことを言って結果を出せず情けない」と自分を責めた。

１月に骨折した右肘を直前練習の転倒で再び痛めていた。１回目に４位のタイムを出し２回目で逆転を狙ったが、体を操れず順位を上げることができなかった。

旗手として臨んだ２度目の冬季パラリンピック。スノーボードクロスが行われた翌日には仲間とともに車いすカーリングの会場に駆け付け、「ニッポン」コールを送っていた。「悔しさはあるけど、（小栗）大地さんがメダルを取ってくれたことが圧倒的にうれしい」と小須田。リーダーらしく締めくくった。（福井浩介）