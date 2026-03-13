「流石に無理あるかと…」黄皓、休井美郷の結婚式について弁解も「なにその言い訳？やばすぎる」の声
実業家の黄皓さんは3月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんに対し、“謝罪”しました。
【黄皓の弁解に「なにその言い訳？」の声】
黄皓さんは「電磁波に乗せてきゅうちゃんさげの虚言はやばすぎん？！」とのコメントを引用し、「違う違うwww全く下げてないってばwwwごめんなさい 最初にお祝いのメッセージと参加してと言われて嬉しかったけどきゅうちゃんの旦那様とうちの妻にに配慮して断ろうと思ったって話でした！」と弁解。
「なんか俺のせいでややこしいことになってごめんなさいwww家の中で何度か断った方がいいんじゃないのって話を二、三週してたけど、せっかく読んでもらってるし行こうかってなった！みんなに会えて嬉しかったし、今思えば変な遠慮不要だったねって！けど結局参加して余計なこと言って燃えてるーーー」と続けました。
コメントでは「いやぁ…流石に無理あるかと…動画で思いっきり『2.3回本人に断ったけど、本人が来てって言ったから』って言ってしまってますし…別にきゅうちゃんも参加してくれて嬉しかったって言ってるし、『参列したこと叩かれて嫌だったからそう言った』って認めても良いんじゃないですかね…」「何がどうなったら『断ろうと思った』を『2.3回断った』と言っちゃうのか謎すぎる」「虚言癖やばすぎん？なにその言い訳？やばすぎるてこの人」「燃えてるってネタみたいに言ってるけど、全ては自分のふるまいのせい」と、厳しい声が相次いでいます。
引用リポストでは「もはやこれすらも嘘で、今日の写真ではないのではって思い始めてる」「なんだろう…プレートすら嘘の匂いがする…」などの声が上がっています。気になる人は、チェックしてみてください。(文:多町野 望)
【黄皓の弁解に「なにその言い訳？」の声】
「全ては自分のふるまいのせい」事の発端は、黄皓さんの休井さんの結婚式に参列する誘いを「2,3回断ってる」という発言。休井さんは「断られた記憶ない」と否定し、ネット上では黄皓さんに対して厳しい声が多数寄せられる事態となりました。
「なんか俺のせいでややこしいことになってごめんなさいwww家の中で何度か断った方がいいんじゃないのって話を二、三週してたけど、せっかく読んでもらってるし行こうかってなった！みんなに会えて嬉しかったし、今思えば変な遠慮不要だったねって！けど結局参加して余計なこと言って燃えてるーーー」と続けました。
コメントでは「いやぁ…流石に無理あるかと…動画で思いっきり『2.3回本人に断ったけど、本人が来てって言ったから』って言ってしまってますし…別にきゅうちゃんも参加してくれて嬉しかったって言ってるし、『参列したこと叩かれて嫌だったからそう言った』って認めても良いんじゃないですかね…」「何がどうなったら『断ろうと思った』を『2.3回断った』と言っちゃうのか謎すぎる」「虚言癖やばすぎん？なにその言い訳？やばすぎるてこの人」「燃えてるってネタみたいに言ってるけど、全ては自分のふるまいのせい」と、厳しい声が相次いでいます。
「朝から炎上してるの妻にバレて」同日、「朝から炎上してるの妻にバレて、寝起きにこっぴどく叱られて起きたんだけど、起きてきたら、『流石に寝起きに怒りすぎて可哀想だったから』って作ってくれた可哀想プレートだそうです笑」とつづり、おいしそうな朝食の写真を公開した黄皓さん。
引用リポストでは「もはやこれすらも嘘で、今日の写真ではないのではって思い始めてる」「なんだろう…プレートすら嘘の匂いがする…」などの声が上がっています。気になる人は、チェックしてみてください。(文:多町野 望)