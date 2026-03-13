ドル円は１５９円台前半推移＝NY為替序盤



日本時間午後１０時１７０分現在のドル円は１ドル＝１５９.３３円。きょうの為替

場、東京市場午後に１５９円６９銭を付けた後、少し下げて海外市場はもみ合いに終始している。中東情勢への警戒感が継続も、目立った新規材料がなく、この時間帯までトランプ大統領の目立った発言なども見られないことから、少し様子見ムードとなっている。



ユーロドルは欧州市場には一定一時１．１４３３ドルまでドル高と、節目の１．１５００ドルをしっかり割り込んだことで、ユーロ売りが強まった。ただ、安値を付けた後は、この時間外まで調整の動きが継続。１．１５００ドル回復には至らないものの１．１４８０ドル台を付ける動きが見られた。



ポンドドルもドル高が優勢。東京午前１．３３７０ドルから、欧州市場に入って１．３２４６ドルまで売りが出た。その後少しもみ合いも１．３２台後半推移と戻りは鈍い。



ユーロ円は対ドルでのユーロ売りに１８３円６５銭から１８２円３０銭までの大きな売りが出た後、ＮＹ朝にかけて買い戻しが入っており、１８２円９０銭台を付ける場面が見られた。



ポンド円は戻りが鈍く、ロンドン市場で２１２円８０銭台から２１１円１１銭案で下げた後、戻りは２１１円５０銭前後となっている。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来はポンドドルで１．３３００に６．２億ポンド。ドル円は１５０円、１５６円などやや遠い。



13日（金）

ドル円 150.00 13.5億ドル

156.00 10.1億ドル

ユーロドル 1.1700 23億ユーロ

ポンドドル 1.3300 6.2億ポンド



MINKABU PRESS

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