【2026年3月28日更新】展示会場の画像を追加しました。

イッセイ ミヤケのメンズブランド「アイム メン（IM MEN）」が、2026年春夏コレクション「DANCING TEXTURE」の着想源となった陶芸家 加守田章二にフォーカスした特別展示「加守田章二とIM MEN」を京都国立近代美術館で開催する。会期は3月28日から6月21日まで。同館のコレクション・ギャラリーのチケットで観覧できる。

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加守田は1933年に大阪で生まれ、京都で陶芸を学んだ後、益子や遠野を拠点に創作活動を始める。数々の独自技法により、伝統の枠組みを超えた形態と意匠の可能性を追求し、陶芸の表現領域を大きく拡張した。

アイム メンの2026年春夏コレクションは、加守田の作品を「衣服にして着てみたい」という発想から製作をスタート。加守田作品の優品の調査や、加守田が制作した場を訪ねることで、既存の構造から解放されたフォルム、奥行きのあるテクスチャー、手間をかけて創り出すディテールを発見し、コレクションに落とし込んだという。

展示では、アイム メンの2026年春夏コレクションを象徴するオリジナルテキスタイルで製作したピースとともに、デザインチームの着想源となった京都国立近代美術館所蔵の加守田の作品を併せて展示。加守田ゆかりの土地や人々の記憶、製作の工程を綴った映像作品も上映する。

また、ISSEY MIYAKE KYOTOのKURAでは、KURA展「ELEMENTS」を4月1日から5月28日まで開催。加守田が行った工程の反復や大胆かつ繊細な仕上げを衣服づくりの手法で具現化したシリーズ「ELEMENTS」を展示する。

このほか、アイム メンの2026年春夏コレクションにフォーカスした展示として、4月27日まで東京・銀座のISSEY MIYAKE GINZA | CUBEで「IM MEN theater 加守田章二を巡る旅」を、4月25日まで大阪・舟場のISSEY MIYAKE SEMBA | CREATION SPACEで「UROKOMON 重なりの鼓動」を開催している。

◾️「加守田章二とIM MEN」

開催期間：3月28日（土）〜6月21日（日）

開館時間：10:00〜18:00（金曜日は20時まで開館・入館は閉館の30分前まで）

休館日：月曜（5月4日は開館）

会場：京都国立近代美術館1階ロビー

所在地：京都市左京区岡崎円勝寺町26-1



◾️「ELEMENTS」

開催期間：4月1日（水）〜5月28日（木）

営業時間：11:00〜20:00

会場：ISSEY MIYAKE KYOTO | KURA

所在地：京都府京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町89

◾️「IM MEN theater 加守田章二を巡る旅」

開催期間：2026年3月1日（日）〜4月27日（月）

営業時間：11:00〜20:00

会場：ISSEY MIYAKE GINZA | CUBE

所在地：東京都中央区銀座4-4-5

◾️「UROKOMON 重なりの鼓動」

開催期間：2026年3月1日（日）〜4月25日（土）

営業時間：11:00〜20:00

会場：ISSEY MIYAKE SEMBA / CREATION SPACE

所在地：大阪府大阪市中央区南船場4-11-28