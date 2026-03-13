櫻坂46『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』第4弾ビジュアル公開！四期生の佐藤愛桜、山川宇衣、山田桃実が登場

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櫻坂46が、4月11日と12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』の第4弾となる新ビジュアルを公開した。

■新ビジュアルにはグループの未来を見据えた姿が

3月13日22時に1回限りで公開された、最新映像商品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』に収録されている四期生による楽曲「死んだふり」の最後に解禁された。

これまで、二期生と三期生による新ビジュアルが公開されていたが、今回は四期生の佐藤愛桜、山川宇衣、山田桃実の3人が登場。グループカラーの白を基調とした“創世記”、そしてグループの未来を見据えた姿が映し出されている。

なお、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』のチケットの一般発売が、3月14日12時からスタートする。

■ライブ情報

『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』

04/11（土）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）

04/12（日）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）

■リリース情報

2026.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「光源」

2024.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/