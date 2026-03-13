櫻坂46『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』第4弾ビジュアル公開！四期生の佐藤愛桜、山川宇衣、山田桃実が登場
櫻坂46が、4月11日と12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』の第4弾となる新ビジュアルを公開した。
■新ビジュアルにはグループの未来を見据えた姿が
3月13日22時に1回限りで公開された、最新映像商品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』に収録されている四期生による楽曲「死んだふり」の最後に解禁された。
これまで、二期生と三期生による新ビジュアルが公開されていたが、今回は四期生の佐藤愛桜、山川宇衣、山田桃実の3人が登場。グループカラーの白を基調とした“創世記”、そしてグループの未来を見据えた姿が映し出されている。
なお、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』のチケットの一般発売が、3月14日12時からスタートする。
■ライブ情報
『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』
04/11（土）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）
04/12（日）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）
■リリース情報
2026.02.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「光源」
2024.03.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」
2026.03.11 ON SALE
SINGLE「The growing up train」
2026.04.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/