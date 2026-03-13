付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、「結婚」か「別れ」を決断する7日間の旅行に密着するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。スタジオではヒコロヒーや藤本美貴らが見守る。

【映像】水着姿で意見をぶつけ合う一部始終

番組内でのリノ（28）とナオキ（29）の温泉での話し合いは、思わぬ方向へとヒートアップしていく。バツ1の彼氏・ナオキが、彼女であるリノの過去の“ある行動”にずっと疑問を抱いていたことを明かしたのだ。ナオキは「俺の（スマホの）カメラロールをある日突然見始めて、全部消しちゃったりとかさ」と、リノの過激ともとれる束縛行動を暴露した。

これに対しリノは、以前ナオキのスマホを見た際、前の奥さんとの海外旅行で幸せそうなツーショット写真がピンポイントで残っていたことを指摘。「絶対わざと残してるなと思って『消してよ』って言ったら『嫌だ』って言われた。その気持ちがムカつく」と、当時の生々しい感情を振り返り、1回目の結婚式への思いを大切にしてほしいと訴えた。

過去をいい思い出として残しておきたいバツ1男性と、1回目の結婚に純粋に向き合ってほしい女性。リノの容赦ないスマホ全消し行動にスタジオメンバーも唖然とする展開となった。