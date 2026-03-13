【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第８日の１３日、スノーボード男子バンクドスラロームの下肢障害ＬＬ１決勝で、小栗大地（ＳＣＳＫ）が銀メダルに輝いた。

日本勢の冬季パラリンピック通算では１００個目のメダル。小須田潤太（オープンハウス）は５位だった。女子バンクドスラロームの下肢障害ＬＬ２決勝で、坂下恵里（三菱オートリース）は７位。アルペンスキー男子大回転は、座位で鈴木猛史（カヤバ）が４位、森井大輝（トヨタ自動車）が７位だった。

３度目の正直に「ようやく取れた」

コルティナダンペッツォの空のように、小栗の表情は、晴れ晴れとしていた。自身３度目の舞台で４５歳が手にした銀色のメダルは、冬季パラリンピックの日本勢通算１００個目という節目。「最高です。ようやく取れた」と笑顔がはじけた。

悪天候の予報で、１日前倒しとなった最終種目。ここまでスノーボードの日本勢にメダルはなく、けがを抱える選手もいた。苦しい状況で年下のチームメートたちから声をかけられた。「大地さんしかいません。お願いします！」――。熟練のスノーボーダーは、静かに応じた。「やるよ」

角度のついたコーナーがいくつもあるコースを２回滑り、タイムの速いランを採用するバンクドスラローム。この日のコースの形状は義足の右脚を前にして滑る「グーフィースタンス」の自分に合っている、と小栗は感じた。集中を研ぎ澄まし、１回目は２０１８年平昌（ピョンチャン）大会覇者のノア・エリオット（米）に次ぐ２位の好タイム。自分の滑走前に３位以上が確定した２回目は、さらに攻めた。コーナーを次々に超えてスピードに乗り、後半ミスが出てエリオットには届かなかったものの、１回目から１秒以上縮めた。

幼少期も、事故で右脚を失った後も、メダルを取った今も、スノーボードへの情熱は変わらない。「もともと、ここで終わるつもりはなかった。メダルを取ったから（今後も）続けられるという安心感があるし、上の色（のメダル）という目標を残すのもよかった」。白銀の歓喜には、続きがある。（平地一紀）