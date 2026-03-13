NELKEが、ソニー・ミュージックレーベルズのエピックレコードジャパンより、メジャーデビュー曲「Bouquet」を4月1日に配信リリースすることを発表した。

「Bouquet」は、壮大に広がるバンドサウンドの中に繊細な儚さを宿したアップテンポのロックチューンになっており、。これまで紡いできた言葉の断片をそっと散りばめながら、歩んできた時間、そしてその時間をともにしてきた存在への想いを花束のように束ねた1曲に仕上がっているという。

ジャケット写真

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◾️RIRIKO（Vo, G）コメント

私たちNELKEのオープニング主題歌を書き下ろしました。

今までの出会い、別れ、裏切られたこと、信じ続けたこと

そして見つけてもらえたこと。

この曲に詰め込んだ過去と現在が、また新しい未来になりますように

ここから始まります。

これからもよろしくお願いします！

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本楽曲は、AIR-G’ FM北海道「IMAREAL」の、3月20日の放送20時台にて初オンエアとなる。この日はRIRIKOがリモートにて生出演するので、ぜひチェックしていただきたい。

なおNELKEは、この新曲「Bouquet」を携えて、4月3日から自身最大規模のツアーを開催する。ファイナルは、自身初となるホールワンマンをSGCホール有明にて7月10日に行う予定だ。

◾️「Bouquet」

2026年4月1日（水）配信リリース

作詞・作曲：RIRIKO 編曲：NELKE

◾️＜NELKE ONE MAN LIVE TOUR 2026「VAST RESONANCE」＞ 2026年

4月3日（金）愛知｜Zepp Nagoya 18:00/19:00

4月11日（土）大阪｜なんばHatch 17:00/18:00

4月19日（日）北海道｜PENNY LANE 24 17:15/18:00

4月29日（水）宮城｜Rensa 17:00/18:00

5月17日（日）福岡｜DRUM Logos 17:00/18:00

7月10日（金）東京｜SGC HALL ARIAKE 18:00/19:00 ▼チケット

前売：愛知・大阪 ｜1Fスタンディング：5,000円（税込）／2F指定席：5,500円（税込）※1ドリンク別

北海道・宮城・福岡 ｜オールスタンディング5,000円（税込）※1ドリンク別

東京｜全席指定：7,000円（税込）

当日：各券種上記金額プラス500円

Info：https://nelke.aremond.com/schedule/