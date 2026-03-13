umbrellaが、6月23日に大阪・心斎橋BIG CATにて主催ライヴ＜路地裏サーチライト＞の開催を発表した。

2014年より不定期で開催されている＜路地裏サーチライト＞。2026年も2025年に引き続き、umbrellaの地元・大阪のBIG CATでの開催となる。

出演はumbrellaのほか、3年連続出演となるメリー、ウタモノながら激しいライヴパフォーマンスに定評のあるザアザア、有村竜太朗というラインナップが揃った。

チケットのオフィシャル先行受付は、3月14日12時より開始される。

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◾️唯（Vo, G）コメント

去年と同じ日同じ場所でもう一度やりたい」とメンバーにわがままを聞いてもらった以上、

半端なイベントなんぞにしないぞという責任と覚悟で去年から動いてきました

雨と傘が似合い過ぎる4MANです

どうぞ浴びにいらしてください

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◾️柊（G）

路地裏にサーチライトを。

そんなコンセプトで始まった「路地裏サーチライト」。

何度か開催してきましたが、今回は2度目のBIGCAT開催です。

今回もいろんなバンドの力を借りて、大阪で盛大に開催したいと思います。

特別に意識しているわけではないですが、在阪バンドとして大阪を盛り上げる役割も、時には果たしていけたら嬉しいです。

でもライヴ)は難しいことを考えずに、思いきり楽しみましょう！

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◾️春（B）

路地裏サーチライト今年もやります！

大阪でこういうイベントがあまりなく、16年も続いてらバンドとしては 「umbrellaがやらないと仕方ないよな」と大変な思いをしつつ、

それでもやる度に皆に喜んでもらえて、毎年のやって良かったと心から思えます。

勿論、主催者としてめちゃくちゃカッコいいライヴします！お楽しみに。

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◾️将（Dr）

今年も決まりました路地裏サーチライト！

今年も皆さんの一日で見たいバンドが集まって僕らとしてはヒリつく刺激的な一日になることでしょう。

チケットプレオーダー明日3月14日の12時からですので、ぜひご来場ください！お楽しみに！

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◾️＜umbrella presents 路地裏サーチライト＞ 2026年6月23日（火）大阪・心斎橋BIGCAT OPEN17:00 START17:30

CAST：umbrella、有村竜太朗、ザアザア、メリー ▼チケット情報

＜料金＞前売 6,500円 当日 7,000円 ※税込・ドリンク代別途

＜チケットオフィシャル先行受付＞

受付期間：2026年3月14日（土）12:00〜3月22日（日）23:59

入金期間：2026年3月24日（火）13:00〜3月26日（木）21:00

＜チケット一般発売＞2026年4月5日(日)10:00〜

URL：https://eplus.jp/umbrella/

◾️＜umbrella 春 生誕祭 ONEMAN【アマヤドリ-燻-】＞ 2026年4月30日（木）梅田BANGBOO OPEN 17:30 / START 18:00 ▼チケット

・料金：前売り 5,000円 / 当日5.500円 ※税込／ドリンク代別途

・チケット先行抽選受付：2026年2月20日（金）22:00〜2026年3月1（日）23:59

https://livepocket.jp/e/2x6nn（先行・一般共通URL）

・チケット一般発売：2026年3月22日（日）12:00

・入場順：先行抽選→一般→当日券