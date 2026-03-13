巨人の矢野謙次巡回打撃コーチ（45）が9日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。有名人との“激似”を認めた。

現役時代から仲が良く、ロッカールームも隣だったという先輩の鈴木尚広2軍外野守備兼走塁コーチ（47）と2人で出演。“走塁のスペシャリスト”だった鈴木氏と“代打の切り札”だった矢野氏は「平成の巨人を支えたジョーカー2人」と紹介され、今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が務めた。

現役時代の関係性について、代打・矢野＆代走・鈴木で「ニコイチだった」（鈴木氏）という2人。2025年は一緒に巨人2軍コーチを務めるなど現在も関係が近い。

エンディングでは、番組出演の感想について聞かれた鈴木氏が「とっても楽しかったですね。こうやって現役時代に仲の良かった矢野と昔の話もできたので」と笑顔でコメント。矢野氏も「僕も凄く楽しかったです。尚広さんの言った通りです」と笑みを浮かべた。

そして、岡田には言いたくてうずうずしていた？ことが…。

「改めてやっぱこう…ね、見ると。北島康介さんによく似てますよね」

これには矢野氏も何度もうなずきながら「よく言われます。自分でも思ったっす」と競泳平泳ぎで04年アテネ、08年北京と2大会連続五輪2冠の偉業を成し遂げた北島康介氏（43）に“激似”であることを自覚していると認めた。

これに悪乗りした岡田が「チョー気持ちいい！でいいですか？」と聞くと、矢野氏は「いいです！」と笑顔。岡田が「いいですね、そして最後はもうなんも言えねぇ！」と北島氏の名言を連発すると、矢野氏は「なんも言えねぇ！」と一言。上田が「おあとがよろしいようで」と番組を締めくくった。