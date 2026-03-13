二宮和也、嵐ラストツアー初日に“10文字→5文字”のX投稿 ファンから歓喜のレスポンス「おかえり」
5人組グループ・嵐の二宮和也が13日、自身の公式Xを更新。嵐ラストツアーがついに開幕したきょう、開演前後に寄せた短いメッセージに注目が集まっている。
【写真】豪華な海鮮丼を公開！なんと…二宮和也が海鮮丼を
嵐は、きょう13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を開催。2020年12月31日をもって活動休止して以来、約5年の時を経てファンの前に姿をみせたこととなる。
二宮は開演前である午後5時44分には「じゃあ行ってきます！」、そして終演後の午後10時6分には「ただいま！」と投稿した。
この「ただいま！」の投稿には数多くの「おかえり」のコメントが寄せられ「お疲れ様でした」「ツアー開幕本当におめでとうございます」「思いっきり楽しんだかなぁ」と喜びとねぎらいの声があふれた。
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嵐は、きょう13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を開催。2020年12月31日をもって活動休止して以来、約5年の時を経てファンの前に姿をみせたこととなる。
二宮は開演前である午後5時44分には「じゃあ行ってきます！」、そして終演後の午後10時6分には「ただいま！」と投稿した。
この「ただいま！」の投稿には数多くの「おかえり」のコメントが寄せられ「お疲れ様でした」「ツアー開幕本当におめでとうございます」「思いっきり楽しんだかなぁ」と喜びとねぎらいの声があふれた。