第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催され、話題賞の作品部門に『ファーストキス 1ST KISS』、俳優部門に『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』から松村北斗が選ばれた。『ファーストキス 1ST KISS』の監督・塚原あゆ子、主演を務めた松たか子、共演の松村が登壇しスピーチを行った。

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プレゼンターは松村と同じSixTONESの森本慎太郎。「松さんと松村さんが作り出す空気感だったり、時間がたくさんの方々に希望を与えたり、明日から大切に幸せに生きていこうと思い、僕も今日々生きております」と『ファーストキス 1ST KISS』のいち鑑賞者としてのコメントを述べつつ、松村とは「押忍、北斗！ 慎太郎だぞ！」と気さくにコミュニケーションを図ることで会場の笑いを誘う。「ちょっとテンションが上がっております」と話す森本は、「うちの北斗、これからもっともっと頑張っていきますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶した。

松村は出演した『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』の2作について、「みなさんがたくさん傷ついたりとか、たくさん自分の人生を見つめながら生きているという衝動というか、そんな風にも思えた」と今だから思える心情を吐露しながら、「これからも役というものを通して、少しでもみなさんが毎日歩くのが軽くなるように精一杯演じて、誰かのためになれるよう成長していきたいな、と思える賞でした」と話した。

話題賞は、ニッポン放送の『オールナイトニッポン』を通じ、一般聴取者の投票によって選出されている。

第49回日本アカデミー賞話題賞作品部門：『ファーストキス 1ST KISS』俳優部門：松村北斗（『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』）

©日本アカデミー賞協会（文＝渡辺彰浩）