「スタイル抜群」中川安奈、白ワンピで圧巻のボディライン披露「いつもと違って」「綺麗 スタイル抜群」
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは3月13日、自身のInstagramを更新。白いワンピース姿の写真を公開しました。
【写真】中川安奈の圧巻のボディライン
中川さんの“人生初の雑誌連載”は、『FRIDAY』（講談社）で、各界の著名人に中川さんがインタビューする内容となっています。記念すべき初回のゲストはフリーアナウンサーの神田愛花さん。投稿の3枚目では2人の姿も披露しました。
コメントでは「いつもですが素敵ですね」「最高に美しくて素敵です」「いつもと違って、Dressyなワンピースがとっても素敵ですね」「綺麗 スタイル抜群」「待受にします」など、絶賛の声が集まっています。
ファンからは「今回もワンピースがめっちゃ似合ってるね」「スタイル良すぎ」「美しすぎる。最高」などの声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】中川安奈の圧巻のボディライン
「Dressyなワンピースがとっても素敵」中川さんは「私にとって【人生初の雑誌連載がスタート】しました」とつづり、7枚の写真を投稿。1、4〜7枚目では、白いワンピースを着用したソロショットを披露しています。上半身はタイトなデザインで、ボディラインが際立つスタイルです。
コメントでは「いつもですが素敵ですね」「最高に美しくて素敵です」「いつもと違って、Dressyなワンピースがとっても素敵ですね」「綺麗 スタイル抜群」「待受にします」など、絶賛の声が集まっています。
「美しすぎる。最高」私服でもワンピースを着用することが多い中川さん。1月16日には「新しいワンピースでおでかけ」とつづり、7枚の写真を公開しました。ブラウン一色のシンプルなワンピースで、タイトなデザインが全身のボディラインを美しく引き立てています。
ファンからは「今回もワンピースがめっちゃ似合ってるね」「スタイル良すぎ」「美しすぎる。最高」などの声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)