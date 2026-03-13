「背中に惚れそう」佐久間大介、主演映画のオフショット公開「腕の筋かっこよすぎる」「血管浮き出てる」
Snow Manの佐久間大介さんは3月13日、自身のInstagramを更新。映画のオフショットを披露しました。
【写真】佐久間大介の映画オフショット
6〜15枚目は、佐久間さんは黒いシャツと黄色いスラックス姿で、背中のホルスターから拳銃を取り出す様子です。同作品が本格的なガンアクションであることが伝わってきます。
ファンからは、「カッケー」「新境地佐久間凄い」「ダイちゃんの血管浮き出てる腕めろすぎるよ〜」「拳銃構えてるさっくん…ほんとっカッコいい」「ホルスターから、銃を抜くとこも、相当、練習したんだろうな」「背中に惚れそうです」「腕の筋かっこよすぎる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】佐久間大介の映画オフショット
「拳銃構えてるさっくん…ほんとっカッコいい」佐久間さんは「#映画スペシャルズオフショット #ガンアクション リハーサル＆本番 off shot」とつづり、自身が主演を務める映画『スペシャルズ』のオフショットを15枚載せています。1〜5枚目は、ガンアクションのリハーサルの様子で、佐久間さんが他の演者たちと拳銃を向け合う緊迫感漂うカット。黒いロンTにスウェットパンツ姿のラフな服装ですが、本番さながらの真剣な顔が格好いいです。
ファンからは、「カッケー」「新境地佐久間凄い」「ダイちゃんの血管浮き出てる腕めろすぎるよ〜」「拳銃構えてるさっくん…ほんとっカッコいい」「ホルスターから、銃を抜くとこも、相当、練習したんだろうな」「背中に惚れそうです」「腕の筋かっこよすぎる」と、絶賛の声が集まりました。
「実はここの戦闘シーンはスリッパでした」9日には「実はここの戦闘シーンはスリッパでした」と、撮影の裏話を明かしていた佐久間さん。コメントでは、「このシーンもめちゃかっこよかった」「サスペンダー可愛い」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)