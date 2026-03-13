第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、映画「国宝」（李相日監督）の見上愛が新人賞を受賞した。

司会を務めた河合優実に言及。「私がこのお仕事を始める前からの親友。この仕事を始めようかなと思うきっかけになった、かわいい優実が司会の年に同じステージに立ててうれしいです」と喜びを分かち合った。

撮影期間を振り返り、「いい現場ってどうやったら作れるんだろうと考えていて（作品に）関わる全ての人の熱量と誠実な姿に、いい現場のひとつの答えを見たような気持ちがしています」。３月３０日からはヒロインを務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る。」の放送が始まるなど、成長著しい２５歳は「まだまだ微力ではありますが、これからもいい現場、いい作品、いい世界に貢献できるように精進して参ります」と飛躍を誓った。

同映画は吉田修一氏の同名小説を映画化し、歌舞伎の世界を舞台に芸に人生をささげる男・立花喜久雄（吉沢亮）の宿命と葛藤を描いた壮大な人間ドラマ。見上は喜久雄の役者としての才能を予見する芸妓・藤駒役を演じた。

同賞には見上のほかに「栄光のバックホーム」の松谷鷹也、「８番出口」の河内大和、「秒速５センチメートル」の白山乃愛、「ＴＯＫＹＯタクシー」の中島瑠菜、「爆弾」の坂東龍汰、「ナイトフラワー」の森田望智が受賞した。