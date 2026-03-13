俳優の石原さとみさん（39）が12日、飲料メーカーの新商品と新CM発表会に登場。家庭で大事にしている時間について明かしました。

CM撮影について「数年ぶりに外でのロケだった」と話した石原さん。共演した子役との撮影を振り返り「外で風を浴びながら子供たちと一緒に撮影できて、あの解放感とか本物の風を浴びながらの空間がとてもすがすがしくて、子供のエネルギーもパワフルでとっても楽しい現場でした」と語りました。

また、石原さんは忙しい日々の中でも、家庭で子供たちと必ず行う習慣があるそうで「子供に対して見つめ合って、あなたのことがどれだけ大事なのかってことを伝える時間は必ず持ってます」と明かしました。

さらに、自身の子供と見つめ合う時間を「子供って純粋なので心から心を許してる人、安心できる人にだけできる行為な気がして、10秒、5秒でもいいんです。その時間を持つことは必ずどんなに忙しくても欠かさないようにしています」とコメントしました。

石原さんが登壇したのは、都内で開催された『キリン つよいぞ！ムテキッズ』新商品＆新CM発表会です。