＜義母が面倒くさい＞「嫁は来るな」と言われ旦那と子どもだけ義実家へ…またしてもトラブルが！
休みには、家族みんなで義実家に行く家庭もあるでしょう。そんななか、義母の方から「お嫁さんはこなくていい」と言われたママがいました。この方は義母の気持ちを尊重して義実家への帰省を控えていたそうですが、それにもかかわらずゴタゴタが起きている様子。こんな投稿がありました。
『義母が「嫁は他人。他人が家に泊まるのは気が休まらなくて嫌だからこないで」と言うので、義実家への帰省は旦那と子どもだけです。ところがこの前帰省したとき、「子どもがお世話になるのに、嫁から挨拶やお礼の連絡がない。自分はその間、1人で楽しているくせにみたいに言っていたから、今度から母さんに挨拶しろよ」と旦那から言われました。1人で楽というのは事実ですが、義母の希望で帰省してないだけです。実際にお世話になった旦那が言うだけじゃ満足できないのでしょうか？ ちなみに私の実家にも私と子どもで帰省することもありますが、旦那は一度もお礼の連絡を入れたことはありません』
「来なくていい」と言ったのは、義母の方なのに
『面倒くさい義母だね。「自分で自分の言ったことを忘れているんじゃないの」と言ってやりたいわぁ』
『義母が自分勝手、自分本位の人だよ。厄介な人間だね』
義実家に投稿者さんが行かないのは、義母から「来なくてもいい」と言われたからです。投稿者さんとしてはありがたい申し出だったのでしょうが、言い出したのは義母の方。それなのに、今になって「嫁が1人で楽している間に、自分は息子と孫の面倒を見ているんだから、その挨拶とお礼をして」と言ってきました。これには投稿者さんも、「義母は自分の言ったことを忘れているのでは？」と思ってしまいますよね。他のママたちからは、「あまりにも自分勝手」という意見も寄せられていました。
義母がぐうの音も出ない対処をするのはどう？
『「電話でお世話になります！」くらい言ったらいいよ。お土産持たせて、お小遣いを封筒に入れてあげたら文句を言ってこないと思う』
『私は連絡入れるのすら面倒くさいし、義母の連絡先すら知らないから、封筒に「お世話になります」と書いて1万円を入れて持たせている』
今後も旦那さんと子どもだけで義実家に行くことがあるなら、手土産に加えて、お世話になる分のお礼としてお金を渡すのもよいかもしれません。投稿者さんとしては、義母の言いなりになるようで嫌かもしれません。でも、後で文句を言われて嫌な思いをするのを避けるための方法にはなりますね。手土産と1万円で快適な1人時間を買うというイメージかもしれません。
旦那さんが大問題！間に入るのが下手！
『旦那が義母と投稿者さんの間に入るのが下手すぎ。そんなの嫁の耳に入れずにうまく処理しておいてという感じ』
旦那さんが義母から聞いたことを投稿者さんに話していますが、旦那さんがうまく対処することもできたのかもしれません。旦那さんは、投稿者さんがなぜ義実家に行かないのかを知っているのですから、自分がその場で義母にお世話になりますと伝えれば、投稿者さんに繋げる必要もなかったでしょう。旦那さんは深く考えず、ただ伝書鳩のようになっているだけ。旦那さんの対応にイラッとするママもいました。
それなら夫も妻の実家に挨拶すべき。やりたくないことをやらせないで
『今度から旦那にも、投稿者さんが実家に行く前後に挨拶させたら？』
『配偶者である夫とはみっちり話し合う必要がある。「私が私の実家へ子どもを連れて行くとき、あなたは私の親によろしくお願いしますと連絡しないのに、なぜ私はあなたの親にしないといけないのか？」と聞いてみよう。そして「自分がやらない、やりたくないことを妻にやらせるな」ですわ』
投稿者さんが実家に子どもと一緒に行く際、旦那さんは挨拶もお礼もしていません。なぜ投稿者さんは旦那さんの実家にお礼をするように言われているのに、旦那さんは投稿者さんの実家にお礼をしていないことを疑問に思わないのか。ここに不公平さがありますよね。旦那さんは「投稿者さんが、義母にお礼をするもの」と思っているのでしょうが、それなら旦那さんも同じでしょう。そのことをきちんと話す必要がありそうです。おそらく旦那さんは、自分が投稿者さんの実家に挨拶をすることを考えていないでしょうから、これを機に投稿者さんから話してみてはいかがでしょう。相手の親への挨拶を要求するならば、お互いに。夫婦で公平さを保つことを考えていけるといいですね。