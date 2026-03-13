熊本県警は13日、今年に入り同県内でニセ警察詐欺（警察官をかたって「あなたを犯人として捜査している」などと不安をあおり、資金確認名目などでお金をだまし取る手口）や交流サイト（SNS）を使った投資詐欺（さまざまなSNS上で「簡単に稼げる。必ずもうかる」などと誘い込み、偽物のアプリで利益が出ているように見せかけて信じ込ませ、お金をだまし取る手口）が横行しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。

さらに、新たに「病院職員をかたった虚偽の発注」に関する手口が確認されました。手口の内容は実在するA病院の職員をかたる者（犯人1）が、県内の清掃事業所に対し「A病院ですが、清掃をお願いしたい。清掃に使う消毒液は、こちらが指定する業者（犯人2）から購入してほしい」と要求。虚偽の発注によってお金をだまし取ろうとするものという。

県警は「犯行グループはさまざまな方法でお金をだまし取ろうと県民の皆さんを狙っています。詐欺の被害に遭わないために、顔を知らない人にお金を振り込む時は、詐欺を疑って、相手の身分にいつわりがないか、指定された口座に不審な点はないかなど、複数人で確認するようにしましょう」と注意喚起している。