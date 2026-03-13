プロ野球ファームリーグに参入し、3シーズン目を迎えるオイシックス新潟アルビレックスBC。3月14日の開幕戦を前に出陣式を行い、今シーズンの飛躍を誓いました。

約400人のファンが見守る中、行われたオイシックスの出陣式。チームのCBOに就任した桑田真澄さんの姿もありました。



【桑田真澄CBO】

「今年から新たに球団の一員となりました。チームのためにベストを尽くしてサポートしていきたいと思っています」





プロ野球ファームリーグは今シーズンから東・中・西の3地区制に変わり、オイシックスは5チームが所属する東地区で戦います。【サポーター】「桑田CBOがものすごくかっこよくて憧れた。とにかく、バンバン打って、しっかり守って、大活躍を期待している」この出陣式に先立ち、選手たちは14日の開幕戦に向け、最終調整を行いました。【武田勝 監督】「キャンプを通して、しっかりと準備はできた。自分たちの野球を貫いてくれているので何の不安もない」昨シーズン8チーム中7位で終えたオイシックス。14日の開幕戦ではビジターで巨人と対戦します。【桑田真澄CBO】「おそらく1軍の選手がたくさん出てくる。それをピンチと考えずに、実力ある選手と戦えるチャンスだと思って、色々なプレーに挑戦してもらいたい」ファームリーグ参入、3シーズン目。中越高校出身のルーキー・石山愛輝投手をはじめ、12人の新戦力を加えたオイシックスは上位2チーム入りを目指します。