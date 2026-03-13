中東情勢の悪化により、ガソリン価格が急騰しています。新潟市ではレギュラーガソリン1リットルあたり194円で販売するガソリンスタンドも。利用者からは「異常だ」との声が上がっています。

新潟市西蒲区にあるガソリンスタンド、3月13日は1リットルあたり“194円”の表示が。



【イエスト 平倉浩幸 常務】

「実は12日、30円ほど上げさせてもらって、13日からまた10円さらに値上げをやるしかなくて…仕入れがどんどん上がっているので、値上げさせてもらった」





同じ店を先週に取材した際は1リットル147円でした。1週間でなんと47円の値上がりです。この事態に利用者からは…【利用者】「異常でしょ」【利用者】「これくらいになると思っていた。まだまだ上がるでしょうね」中には車への給油を躊躇する人姿も。【利用者】「もう帰ろうかと思った」値上げ前の先週も利用したというこちらの女性は13日の価格を見て、一度は給油をやめようと思ったそうです。しかし…【利用者】「あす下がるという保証がないので。わ～、5000円。24．99リットルで5042円。今までだったら、満タンにして3500円くらい」例えば30リットル給油したとして、1リットルあたり147円の場合、4410円ですが、これが194円だと5820円と、1410円高くなります。【利用者】「この先、不安しかない」店側も心苦しいとしながら値上げせざるを得ない事情があるようです。【イエスト 平倉浩幸 常務】「もう品薄ということなので、弊社としては品物を切らさないで、地域の皆さんに安定して供給できるように、そこだけ注視して頑張っている」こうしたガソリンの急騰に対応するため…【高市首相】「小売価格を全国平均で170円程度に抑制する」政府は3月19日から石油の元売りに対する補助金を再開するなど対策を打ち出しています。【利用者】「緩和政策をすると言っているので、それは期待している」ただ、店頭価格に反映されるには1週間～2週間程かかるとみられ、先行きへの不安は続いています。