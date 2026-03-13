【狩野亮の目】

ミラノ・コルティナパラリンピック第７日の１２日は、アルペンスキー女子大回転が行われ、座位で村岡桃佳（トヨタ自動車）が銀メダルに輝いた。

３連覇は逃したが、今大会ではスーパー大回転の銀に続く２個目のメダル。

勝ち切りたかった村岡

１２日のアルペンスキー女子大回転（座位）で３大会連続のメダルを獲得した村岡桃佳選手は高速系の種目に比べてよりしっかりと攻めた印象だった。

私はスーパー大回転で２０１０年バンクーバー、１４年ソチと２連覇した経験があるが、パラリンピック３連覇に挑戦できる機会は、長いキャリアの中でもおそらく一度しか巡ってこない。もしこれが最初で最後のチャンスと村岡選手が思っていたのだったら、やはり勝ち切りたかった気持ちの方が大きかったはずだ。

通算メダル数で冬季パラリンピックの日本選手最多記録を更新する偉業を達成したが、目の前の戦いに勝つことにフォーカスしていて、数にはこだわっていないのではないかと思う。

アルペンの日本代表はここまで全体的に苦戦している印象だ。欧州勢など活躍している海外選手は自分で許容できる最大限のリスクを背負って滑っているように見える。ある程度のリスクは覚悟して攻める姿勢をみせるかどうかがメダル獲得のポイントになる。

残された種目は少ないが日本勢には今一度、リスクと向き合い、最大限のパフォーマンスをしてくれることに期待したい。（パラリンピック金メダリスト）