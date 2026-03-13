＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪

「ファーストキス 1ST KISS」（塚原あゆ子監督）で話題賞の作品部門、俳優部門の2冠に輝いた松村北斗（30）が、前年に「正体」で俳優部門を受賞した、同じSixTONESのメンバー森本慎太郎（28）から同賞を授与された。森本から「おっす、北斗。慎太郎だぞ」と声をかけられると「10年以上、ともに切磋琢磨（せっさたくま）している相手なので、特別な思いはありますね」と感慨を口にした。

森本は、まず「お邪魔してます。松（たか子）さんと松村さんが作り出す空気感、時間がたくさんの人に希望を与え、明日から生きていこうという気持ちでおります。リスナーを代表し、私からのメッセージです」と、まず作品を評した。その上で「メチャクチャ私たちごとですが、素晴らしい場に立てると思わなかった。うちの北斗、これからも頑張りますので、よろしくお願いします」と会場に呼びかけた。

松村は「まさか、こういう場で同じ時間を過ごせると思わなかったので」と笑みを浮かべた。そして「自分でいただいた賞とは感じられないと改めて思う。役というものを通して、皆さまが毎日歩くのが軽くなるように、演じていきたいと思えた」と語った。