Number_iの平野紫耀さん（29）がコンタクトレンズの新CMに出演。撮影後のインタビューでは、新しい環境で頑張る人にエールを送りました。

撮影は、朝の洗面所でのシーンからスタート。平野さんは撮影について「一日の始まる力強いタイミングというのは誰しも必要なことだと思うので、朝の出発の雰囲気が多くの人に伝わるように、心がけながら撮影させていただきました」と振り返りました。

■新しい環境で頑張る人へ応援メッセージ

また、新しい環境で頑張る人に対して平野さんは「多少適当なぐらいの方がちょうどいいんじゃないかなっていう背負いすぎないといいますか、多分自分の本能の中ではちゃんとやろうっていうのが絶対誰しもあると思うので」とコメント。

さらに、「その本能を残しといたまま、直前で“あ、平野はあのときああやって言ってたわ、ちょっと適当にやってみよう”ぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。僕もそうやって29歳になりました」とメッセージを送りました。

平野さんが出演するのは、『ボシュロム アクアロックス ワンデー UV シン』の新CM『向き合うもの』編です。