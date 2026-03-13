森七菜「国宝」撮影中に驚いた吉沢亮の“所作”「しびれた感じがしました」【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】女優の森七菜が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。優秀助演女優賞を受賞した。
【写真】森七菜、吉沢亮に「しびれた」こと語る姿
任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる主人公・喜久雄（吉沢亮）が歩む50年を描いた「国宝」。喜久雄を恋い慕う歌舞伎役者の娘・彰子役を演じた森は、撮影前にどんな準備をしたか聞かれると「実際に私は舞うところはないんですけど、舞のお稽古をさせていただいて。本当にきつくて、お腹も空くし…すみません、呑気で（笑）」と笑顔を見せつつ「（吉沢らが）やってらっしゃるのすごいなって。さらに尊敬する要因になったので、体験してみてよかったなと思ってます」と語った。
また、撮影中に驚いたことを聞かれると「吉沢さんが、前の演目のシーンの途中ですかね。そこで物を落とされたんですよね。それで拾う時にもう舞ってるくらいの綺麗さで物を拾われてて。皆さん、多分3時間くらい『国宝』をご覧になったと思うんですけど、吉沢さんの中ではもっと膨大な『国宝』という時間が続いてたんだなと。その時にしびれた感じがしました」と感動をあらわに。これに吉沢は「すごい沢山の時間をかけて準備させていただいたんで、そう言ってもらえてよかったです」と話していた。
ほかにも優秀助演女優賞には「TOKYOタクシー」から蒼井優、「国宝」から高畑充希、寺島しのぶ、「ナイトフラワー」から森田望智が選ばれた。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
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◆森七菜、吉沢亮に驚いたこととは？
任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる主人公・喜久雄（吉沢亮）が歩む50年を描いた「国宝」。喜久雄を恋い慕う歌舞伎役者の娘・彰子役を演じた森は、撮影前にどんな準備をしたか聞かれると「実際に私は舞うところはないんですけど、舞のお稽古をさせていただいて。本当にきつくて、お腹も空くし…すみません、呑気で（笑）」と笑顔を見せつつ「（吉沢らが）やってらっしゃるのすごいなって。さらに尊敬する要因になったので、体験してみてよかったなと思ってます」と語った。
ほかにも優秀助演女優賞には「TOKYOタクシー」から蒼井優、「国宝」から高畑充希、寺島しのぶ、「ナイトフラワー」から森田望智が選ばれた。
◆第49回日本アカデミー賞
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
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