第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）の倍賞千恵子（８４）が最優秀主演女優賞を受賞した。倍賞の同賞受賞は、第４回（１９８１年）「遥かなる山の呼び声」「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花」で選出されて以来、４５年ぶり２度目の戴冠となった。

自身の名前が読み上げられると、驚きのあまり立ち上がることができなかった。２０１３年に「わが母の記」で受賞した樹木希林さんの同賞最高齢記録（７０歳）を更新。「戦後８０年、８１年にかけて『ＴＯＫＹＯタクシー』に出演させていただいたこと、とっても感謝しています。本当にうれしいです」と喜びをかみ締めた。

「第１回（１９７８年）のアカデミー賞は『幸福の黄色いハンカチ』（で優秀主演女優賞）だったんです。それから長い間この仕事をしてきたな…」と当時を回想。「日本一美しい富士山よりも素晴らしいスタッフと、一緒にこの映画を作り上げたと思っています。どうもありがとう」とブロンズを撮影チームに見せ、喜びを分かち合った。

ダブル主演した木村拓哉について「タクシーの中での（撮影）シーンが多くて、バックミラーに彼の目が映ると『何て大きな素敵な目なんだろう』と力をいただきました。木村君、どこかでもし聞いていたら『ありがとうございました』。これからも精進して参ります」と力強く語った。

同映画は東京の街を舞台に、タクシー運転手（木村）と人生の終活に向かう８５歳のマダム（倍賞）が繰り広げるヒューマンドラマ。優秀主演女優賞には「ドールハウス」の長澤まさみ、「ナイトフラワー」の北川景子、「遠い山なみの光」の広瀬すず、「ファーストキス １ＳＴ ＫＩＳＳ」の松たか子が受賞した。