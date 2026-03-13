歌手の相川七瀬が１３日までにＳＮＳを更新。ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のライブへ訪れたことを報告し、各メンバーとの２ショットを公開した。

自身のインスタグラムに「ＬＵＮＡ ＳＥＡの有明アリーナへ、マーティと一緒に行って来ました」と報告し、続けて「真矢さんがそこにいるかのようなステージ。淳士が叩くドラムが、真矢さんと一心同体していて涙が止まらなかったです」と２月１７日に死去したドラムの真矢さん（享年５６）のサポートドラマーとして加わった淳士のドラムの感想を記した。

続けて「会場にいた方、中継で見ていた方 みんなが同じ気持ちで、真矢さんが次のツアーのために作っていたミントグリーンのＹＡＭＡＨＡのｄｒｕｍ ｓｅｔを見ていたと思います。 真矢さんはきっと今日のステージにいたと思います」とつづり、最後は「ＬＵＮＡ ＳＥＡの終わりない旅路は続きます。３３公演ある全国ツアーのどこかに、また見に行かせてもらいたいと思っています。 ありがとうございました」と感謝の言葉で締めた。

相川はＲＹＵＩＣＨＩをはじめ「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のメンバーとの写真を投稿した。

この投稿に「妹分の七瀬ちゃんが来てくれて真矢さんも嬉しかったと思います」「七瀬ちゃんも行ってたんですね 間違いなく真矢さんいましたよね 淳士さんのドラム、まさに真矢さんと一心同体という言葉がピッタリですね 本当に忘れられない日になりました」「きっと真矢さん来てくれてましたね」などのコメントが寄せられている。