【第49回日本アカデミー賞】倍賞千恵子が最優秀主演女優賞 共演・木村拓哉の“目”に支えられたと感謝
日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、映画『TOKYOタクシー』の倍賞千恵子（84）が最優秀主演女優賞に輝いた。第4回（1981年）に『遥かなる山の呼び声』『男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花』で同賞を受賞して以来、実に2度目の受賞となる。
【写真】プレゼンターをつとめた河合優実と熱烈なハグをする倍賞千恵子
プレゼンターを務めたのは、昨年『あんのこと』で同賞を受賞した河合優実。ゆっくりとステージに上がった倍賞は、トロフィーを受け取ると「どうしましょう、震えています」と率直な心境を明かし、「戦後80年から81年という節目の時期に、この作品に出演できたことにとても感謝しています」と喜びを語った。
1978年4月6日に初開催された「第1回日本アカデミー賞」で山田洋次監督の『幸福の黄色いハンカチ』が話題を集めたことに触れ、「長い間この仕事を続けてきたのだと改めて感じました。『TOKYOタクシー』で出会ったスタッフの皆さんのおかげで、映画というものをもう一度考え直す機会になりました」としみじみ振り返った。
山田洋次監督にとって91作目となる本作は、倍賞にとって7年ぶり、通算70本目の山田作品への出演。戦後の日本の歩みとともに、時に時代に翻ろうされながら生き抜いた日々を、タクシーの運転手相手に赤裸々に語る老婦人・高野すみれを演じた。
スピーチでは「ここに山田監督と、相方の木村拓哉さんがいないのが少し寂しい」と語り、「タクシーの中のシーンが多く、バックミラーに映る木村さんの目を見るたびに、『なんて大きくて素敵な目なんだろう』と力をいただきました」と笑顔を見せた。
長年出演してきた『男はつらいよ』シリーズにも触れ、「兄の寅さん（渥美清）は細くて小さな目でしたが、その目を思い出しながら演じていました。比べていたわけではありませんが、木村さんの大きな目からたくさんのエネルギーをもらいました。もしどこかで聞いていたら、ありがとうと伝えたいです」と話し、会場を和ませた。
倍賞は「これからも素晴らしい映画と出会い続けていけたら」「これからも精進してまいります」と今後への意欲も語っていた。
今回の日本アカデミー賞は、2025年1月1日から12月31日までに日本国内で公開された作品が対象。司会はフリーアナウンサーの羽鳥慎一と、俳優の河合優実が務めた。優秀主演女優賞には倍賞のほか、北川景子（『ナイトフラワー』）、長澤まさみ（『ドールハウス』）、広瀬すず（『遠い山なみの光』）、松たか子（『ファーストキス 1ST KISS』）が選ばれた。
【写真】プレゼンターをつとめた河合優実と熱烈なハグをする倍賞千恵子
プレゼンターを務めたのは、昨年『あんのこと』で同賞を受賞した河合優実。ゆっくりとステージに上がった倍賞は、トロフィーを受け取ると「どうしましょう、震えています」と率直な心境を明かし、「戦後80年から81年という節目の時期に、この作品に出演できたことにとても感謝しています」と喜びを語った。
山田洋次監督にとって91作目となる本作は、倍賞にとって7年ぶり、通算70本目の山田作品への出演。戦後の日本の歩みとともに、時に時代に翻ろうされながら生き抜いた日々を、タクシーの運転手相手に赤裸々に語る老婦人・高野すみれを演じた。
スピーチでは「ここに山田監督と、相方の木村拓哉さんがいないのが少し寂しい」と語り、「タクシーの中のシーンが多く、バックミラーに映る木村さんの目を見るたびに、『なんて大きくて素敵な目なんだろう』と力をいただきました」と笑顔を見せた。
長年出演してきた『男はつらいよ』シリーズにも触れ、「兄の寅さん（渥美清）は細くて小さな目でしたが、その目を思い出しながら演じていました。比べていたわけではありませんが、木村さんの大きな目からたくさんのエネルギーをもらいました。もしどこかで聞いていたら、ありがとうと伝えたいです」と話し、会場を和ませた。
倍賞は「これからも素晴らしい映画と出会い続けていけたら」「これからも精進してまいります」と今後への意欲も語っていた。
今回の日本アカデミー賞は、2025年1月1日から12月31日までに日本国内で公開された作品が対象。司会はフリーアナウンサーの羽鳥慎一と、俳優の河合優実が務めた。優秀主演女優賞には倍賞のほか、北川景子（『ナイトフラワー』）、長澤まさみ（『ドールハウス』）、広瀬すず（『遠い山なみの光』）、松たか子（『ファーストキス 1ST KISS』）が選ばれた。