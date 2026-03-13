第49回日本アカデミー賞の授賞式が13日、都内のホテルで行われ、最優秀主演女優賞は「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）の倍賞千恵子（84）が受賞した。

倍賞は81年「遙かなる山の呼び声」「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花」以来、自身45年ぶりの最優秀賞。受賞スピーチでは「80年、81年にかけて、この『TOKYOタクシー』に出演させていただいたこと、とっても感謝してます。本当にスタッフの皆さん、皆さんのおかげです」と感謝。

「どうもありがとう。良かったね！」と壇上からブロンズ像を掲げ、スタッフに呼びかけ、涙を流して受賞を喜ぶ若き日の倍賞を演じた蒼井優に「優ちゃん！」と笑顔を向けた。

仏映画「パリタクシー」が原作とし、東京を舞台に木村拓哉演じるタクシー運転手が、倍賞演じる女性を高齢者施設までを乗せ“旅路”で2人が心を通わせていくヒューマンドラマ。木村との共演には、「タクシーの中のシーンが多く、バックミラー越しに木村さんの目が映ると、なんて大きく素敵な目と思い、随分力をいただきました」と振り返り「木村くん、どこかでもし聞いてたら、ありがとうございました。本当にありがとうございました。これからも精進してまいります」と結んだ。