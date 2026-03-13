ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「どうしよう…昨日のママ友の投稿見逃した！」正直に言ったら失礼？… 「どうしよう…昨日のママ友の投稿見逃した！」正直に言ったら失礼？ どう返すのが正解なの!? 「どうしよう…昨日のママ友の投稿見逃した！」正直に言ったら失礼？ どう返すのが正解なの!? 2026年3月13日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 完全に標的にされてしまったみたいですね…。顔色を伺いすぎてしまう彼女。このクセは小さいころからで、そのせいで友人から「ぶりっこ」「なんかムカつく」と言われてしまうこともあったようです。でも、もう母親なんだから！ 娘の居場所を守らなきゃ！ という一心でママ友付き合いを頑張っていたのですが…。【まんが】私はママ友の召使い？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】私はママ友の召使い？ ベテラン先生から「おおむねOK」の評価！ ダメだった部分は【私はモンペじゃありません Vol.24】 これも社長夫人の務め？ 夫の素行に興味津々！【うちの夫は自称起業家！ Vol.52】