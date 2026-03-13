＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪

倍賞千恵子（84）が「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）で、1981年（昭56）の第4回で「遙かなる山の呼び声」「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花」で受賞以来、45年ぶり2度目の最優秀主演女優賞を受賞した。

驚き、あぜんとする手を、優秀助演女優賞の蒼井優（40）が何度も握ると、倍賞は笑みを浮かべた。この日、司会も務めた前年度受賞者の河合優実（25）は22年の主演映画「PLAN75」で共演しており、トロフィーを授与しようとすると、自ら抱きついて喜びを分かち合った。そして「あぁ…どうしましょう。震えてます」と躍る心を素直に明かした。

「TOKYOタクシー」は、24年に日本アカデミー賞外国作品賞を受賞した22年のフランス映画「パリタクシー」（クリスチャン・カリオン監督）が原作。さえない日々を送る個人タクシー運転手が偶然、乗せた人生の終活に向かうマダムと出会い、東京の柴又から神奈川・葉山の高齢者施設まで送り届けて1日、旅をする姿を描いた。倍賞が85歳の高野すみれ、木村拓哉（53）が個人タクシー運転手の宇佐美浩二を演じた。

倍賞は「戦後80年〜81年にかけて『TOKYOタクシー』に出演させていただいたこと、とても感謝しています。うれしいです」と作品に感謝。日本アカデミー賞の歴史にも触れ「第1回（の最優秀作品賞）が（自身も出演した）『幸せの黄色いハンカチ』というんですけど、ずいぶん長く仕事してきました。『TOKYOタクシー』で出会ったスタッフの皆さん…私は改めて映画というものを考えました。今日、皆さんのお話を聞いて。素晴らしい映画が好きな皆さんと出会えたら良いなと思います」と感慨深げに語った。

木村への感謝の思いも口にした。「（会場に）相方の木村拓哉君と山田さんがいないのは寂しいけれど、木村君の大きな目で力をもらいました。お兄ちゃんの寅さん（『男はつらいよ』シリーズの渥美清さん）は細い目だったんですけど、バックミラーに彼（木村）の目が映った。どこかで聞いていたら…ありがとうございます」と言い、満面の笑みを浮かべた。