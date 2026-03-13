Mステ「DREAM LIVE」春の3時間30分SP放送決定！第1弾出演アーティスト4組が解禁

4月3日（金）の『ミュージックステーション』は、「DREAM LIVE」と題し、春の3時間30分スペシャルが放送される。

【写真】サカナクション、timelesz、EXILE、松平 健…第1弾解禁アーティスト全4組

東京・有明のTOKYO DREAM PARKの開業を記念した、豪華アーティストによる夢の3時間30分。

このたび、第1弾の出演アーティストが解禁された。

◆第1弾出演アーティストを解禁！

3月27日（金）に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK――TDPは「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント施設だ。

待ちに待った開業に伴い、『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』の放送が決定。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを披露する。

本日の第1弾解禁では、サカナクション、timelesz、EXILE、松平 健の出演を発表。

今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表されていく。続報に注目だ。