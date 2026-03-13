いよいよ3月13日よりスタートした、嵐のラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』。開幕を目前に控えた3月11日、二宮和也は自身のX（旧Twitter）に「お邪魔します」とのコメントを添え、飛行機の窓から撮影したと思われる北海道の雄大な風景写真を投稿（※1）。ツアーの幕開けを待ち望んでいたファンから、喜びと応援の声が多数寄せられた。

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いまやすっかりファンとの交流の場として定着している二宮のXだが、3月8日には開設から3周年という節目を迎えた。2023年3月8日の初投稿は「Twitter始めたよー本物だよー」（※2）というシンプルなもの。あまりにもストレートな内容に加え、アイコンもヘッダーもデフォルトのまま。もちろん認証バッジも付いておらず、当時は「本当に本人なのか」と疑う声も少なくなかった。振り返ってみれば、そうした“唐突な始まり”や“出来上がっていく過程”さえも楽しませていくところに、二宮らしい仕掛けがあったと言えるだろう。

そんな開設記念日でもある3月8日に、二宮のレギュラーラジオ『BAY STORM』（bayfm）がオンエアされるのも、どこか“持っている”人物らしい出来事……と思いきや、「いや、今日2月27日ですよ」と収録日を明かして、リスナーの笑いを誘うのもまた彼らしい一幕だった。

番組では、X開設3周年についても言及。「3周年ですよ。フォロワーも250万人！ すごいですよね」という感想に、開設当初に同番組で「デフォルト画像でフォロワー200万人を目指す」という目標を語っていたことを懐かしく思った。ここまで規模が大きくなると「気をつけなきゃいけないですよ、こういうのは本当に」と語りながらも、「一方で、お行儀よく生きるっていうのもなかなか難しいですよね」と、SNSとの距離感について思案する場面もあった。

「最初から“そういう人だ”ってことでやっていればいいと思うんですけど、僕はダラダラやろうと思っていたから。ダラダラしていることに対して指摘され始めたら……二宮、すぐ辞めるでしょうね（笑）。辞めますよ、絶対！」と笑いを交えながらも、「最近って、そういう傾向に陥ると何やってもそうなるじゃないですか」「そんなことを言われているのを見たくない人もいるだろうし。難しいですよ、人間関係ってね」と、小さな指摘が大きな批判へと広がっていく現代の空気感にも鋭く触れていく。

とはいえ、そんな憂う話題さえもエンターテインメントへと昇華してしまうのが二宮のトークの妙味だ。「そんなふうにダウンサイジングされていくような形になっていったら……株だったら買うんだけどな～！ チャンスじゃん！ 拾いにいくんだけどな」と、話題は自然と投資トークへ。株は急落した銘柄もしばらくすると「上がるんだよね～、間違いなく！」と楽しそうに語る。

そして「ここはピー（音）入れてくださいね」と前置きしながら、とある銘柄に注目していたというエピソードも披露。190円台後半で出会ったその銘柄は、どうやら上昇の兆しがある動きも見えていたそう。ところが「もう少し下がったら買おう」と様子を見ているうちに、あっという間に1200円を超えてしまい、結局チャンスを逃してしまったという。「あれは本当に！ うわ～！」「そういう銘柄が今年だけで4、5個あるんですよ……なんだろうな、本当！」と、悔しさを何度も思い出しながら悶絶する姿に、思わず笑ってしまうリスナーも多かったことだろう。

最近では、AIを積極的に活用し、スマートフォンも音声入力が中心で、文字を打つ操作はほとんどしなくなっていると話す二宮。そうした時代を先取りする姿勢には感心させられるが、株の動きや人間関係については、まだまだ読み切れないことも多いのかもしれない。その語り口から感じられるのは、“稼ぎたい”というよりも、勝ち筋を見つけながら思うように動けなかった悔しさ。どこかゲーマーにも通じる負けず嫌いな一面だ。「やっぱ、ここだっていうタイミングで行くべきなんだよね、みんな。……って、何の話してたっけ？」と、自分が投資トークに熱中していたことにふと気づくところも、二宮のトークを安心して楽しめる理由のひとつ。

あまりに白熱した株トークに、ディレクターから「別番組をやりたいくらい」と打診されると、「僕もね、今ずーっとそういうことを考えながら日夜生活していますよ。めちゃくちゃ忙しいのに！」と意味深なコメントも飛び出した。

嵐として有終の美を飾ろうとしている現在も、表現者としてさまざまな作品を生み出し続ける二宮。並行して、新たな可能性も広がり続けている。果たして、次はどんなエンターテインメントで私たちを驚かせてくれるのか。Xに「◯◯始めたよー」と投稿される、その日を楽しみに待ちたい。

※1：https://x.com/nino_honmono/status/2031574932484927842※2：https://x.com/nino_honmono/status/1633347041614237696

（文＝佐藤結衣）